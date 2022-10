Bonus patente per autotrasportatori: come funziona e a chi spetta

Il bonus patente autotrasportatori come funziona? L’incentivo arriva in Gazzetta Ufficiale il 20 ottobre 2022, con la pubblicazione. Possono accedere i ragazzi dai 18 e i 35 anni e si potrà ottenere fino all’80% della spesa sostenuta in autoscuola per la patente specifica per il trasporto merci o persone per un massimo di 2.500 euro e fino a esaurimento fondi.

Bonus patente per autotrasportatori, come richiedere

L’incentivo si può richiedere direttamente sul sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture con SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi. In ogni caso, deve registrarsi sia la persona che vuole prendere la patente, sia l’autoscuola che vuole riceverlo come pagamento per la formazione e per la documentazione per il rilascio della patente. Le patenti che si possono richiedere sono di tipi C e D: C1, CE, C1E, D1, DE, D1E. In alternativa, si può usare per richiedere la carta di qualificazione del conducente. Non vale per la patente auto.

I fondi stanziati sono di circa 3,7 milioni di euro per il 2022. Dal 2023 al 2026 – anno di fine dell’incentivo salvo proroghe – si passerà a 5,4 milioni di euro per anno. Una volta accettata la domanda, si ottiene un voucher da presentare all’autoscuola entro 60 giorni dalla data di emissione del buono. Il bonus si può chiedere solo una volta.

La novità ora è in Gazzetta Ufficiale

L’incentivo è valido fino a esaurimento dei fondi. Requisiti e modalità di richiesta restano gli stessi fino al 2026, salvo eventuali cambiamenti da parte del Governo. La misura è stata varata dal Governo Draghi e viene incontro alle aziende che cercano autotrasportatori e a giovani che cercano lavoro.

Il bonus patente non è pensato per la patente per i mezzi di uso comune. Infatti, è pensato solo per quelle patenti considerate professionalizzanti, che consentono di portare merci o persone. Il bonus si può richiedere solo una volta.