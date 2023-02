Bonus Patente 2023 da 2500 euro: cos’è, a chi spetta e come ottenerlo

Da lunedì 13 febbraio 2023 è possibile richiedere il bonus patente 2023 da 2500 euro, misura pensata come forma di sostegno e incentivo ai giovani under 35 che intendono prendere determinati titoli di guida. A sostegno del bonus, che è erogato in forma di voucher dal ministero dei Trasporti, sono stati stanziati 4.991.147,45 euro e, per richiederlo, c’è tempo fino al 31 dicembre 2026 (o fino ad esaurimento fondi).

Bonus patente 2023

Iniziamo subito col dire che il bonus patente 2023 non riguarda i titoli di guida per le auto o le moto, ma si rivolge solo alle patenti C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E e CQC-Carta di Qualificazione del Conducente. Si tratta, dunque, di abilitazioni alla guida di mezzi pesanti come camion, pullman e veicoli adibiti al trasporto cose in conto proprio. A poter beneficiare del bonus patente 2023 sono tutti i cittadini italiani o europei di età compresa tra i 18 e i 35 anni che si iscrivono a una scuola guida o l’hanno fatto a partire dal 1° luglio 2022.

Bonus patente 2023: come funziona

Il bonus patente 2023 prevede una copertura dell’80% per le spese delle patenti indicate, per un massimo di spesa di 2500 euro. Il buono potrà essere richiesto al ministero dei Trasporti una volta sola e deve essere attivato da un soggetto, scuola guida o ente di formazione, che risulta essere accreditato sulla piattaforma entro 60 giorni dalla sua emissione. Oltre tale soglie temporale, il voucher viene annullato. Si ricorda inoltre che tale somma ricevuta non incide sul reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore ISEE.

Nel momento in cui il voucher viene attivato dall’autoscuola, si hanno a disposizione 18 mesi per poter conseguire la patente e/o la CQC. Per richiedere il bonus patente 2023 è necessario registrarsi al sito del ministero dei Trasporti utilizzando le credenziali di identità digitale SPID, la Carta di identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).