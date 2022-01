Bonus nido 2022, quando fare domanda e come funziona regione per regione

Con l’entrata in vigore dell’assegno unico, da marzo 2022 scompariranno quasi tutti i bonus a favore della natalità, ad eccezione di quello per gli asili nido. Vediamo dunque in cosa consiste quest’ultima agevolazione e come funziona.

Cos’è il bonus asili nido

Il Bonus Nido si inserisce tra gli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, e dispone che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Il premio, corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore, ha un valore massimo di 3.000 euro sulla base dell’ ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

Quanto spetta

Di seguito, gli importi massimi concedibili e la relativa parametrazione mensile: