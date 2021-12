Bonus Natale per famiglie, cos’è e come ottenerlo

Natale è alle porte: per le famiglie con redditi molto bassi si prospettano delle feste un po’ meno amare. Il governo ha infatti introdotto il cosiddetto “Bonus Natale”, agevolazione prevista dal Decreto Ristori al fine di aiutare gli italiani in difficoltà durante il periodo della pandemia di Covid-19.

Bonus Natale, cosa è

Anche se comunemente viene definito “bonus”, il sostegno varato dal governo in realtà non è un voucher: consiste infatti in buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità, nei negozi che aderiscono all’iniziativa. In tutto sono stati stanziati 500 milioni di euro: una metà in proporzione alla alla popolazione residente in ciascun comune e l’altra in base alla differenza del valore del reddito pro capite per ogni comune rispetto al valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.

Bonus Natale, come fare domanda

I fondi sono gestiti direttamente dalle amministrazioni locali, che pubblicano il relativo bando con i requisiti per accedere al bonus. Per ottenere i buoni spesa basta appunto collegarsi al sito del comune di residenza e compilare la domanda. Le amministrazioni forniscono anche supporto telefonico per la compilazione della domanda. Altrimenti si può fare dal vivo, nei centri delle associazioni di quartiere.

Bonus Natale, a chi spetta

Sono i singoli comuni a stabilire i criteri che ritengono più idonei per la distribuzione del sostegno. Ad ogni modo, tra i documenti indispensabili da presentare figura la certificazione del valore Isee del nucleo familiare e del numero dei componenti di minore età, con disabilità e anziani.

Bonus Natale, a chi non spetta

Sono sicuramente esclusi dal beneficio natalizio coloro che percepiscono altre forme di sostegno pubblico, come reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni.

Bonus Natale, a quanto ammonta

Non ci sono vincoli relativi al numero dei componenti del nucleo familiare. L’agevolazione può spettare sia a chi vive da solo, sia a famiglie numerose: non avendo un importo fisso, quest’ultimo può variare da un minimo di circa 100 euro a un massimo di 700. Perché si legge di un bonus fino a 1400 euro? Perché ogni nucleo familiare ha la possibilità di richiederlo due volte.

Bonus Natale, quando presentare la domanda

Le scadenze per presentare domanda per il bonus sono gestite in autonomia dai singoli comuni, anche se il Decreto stabilisce come limite massimo il 31 dicembre 2021. Occhio, però, si tratta di un fondo statale ad esaurimento. I primi a fare domanda, se rientrano in certi parametri stabiliti dalle singole amministrazioni, saranno più sicuri di poter ricevere il sostegno. I “ritardatari” corrono invece il rischio di non ricevere il bonus, per esaurimento del fondo da 500 milioni.