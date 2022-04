Bonus mobili ed elettrodomestici 2022: come funziona e come richiederlo

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, pur con delle modifiche rispetto all’anno precedente: vediamo cos’è, come funziona, come è possibile richiederlo e a quanto ammonta.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2022

Si tratta di una detrazione Irpef del 50% della spesa sostenuta acquistando arredi ed elettrodomestici per le case in ristrutturazione. Il tetto massimo su cui calcolare l’importo del sussidio, che verrà erogato in dieci anni, è stato fissato a 10 mila euro nel 2022, mentre per il 2023 e il 2024 a 5 mila (per il 2021 era pari a 16 mila). Si specifica che l’importo massimo di spesa si riferisce a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione: il contribuente che esegue lavori su più unità immobiliari ha pertanto diritto al beneficio più volte.

Requisito per la detrazione è che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Ciò vuol dire che i lavori di ristrutturazione edilizia della propria casa non devono essere iniziati prima del 1° gennaio 2021, mentre gli acquisti devono essere successivi alla data di inizio dei lavori.

Altra condizione necessaria per ottenere il bonus è che i pagamenti siano stati effettuati con bonifico o carta di debito o credito. I documenti da conservare sono l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture/scontrini di acquisto riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2022: come funziona

I mobili che possono usufruire del bonus devono essere nuovi e tra questi rientrano letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Possono essere oggetto di detrazione anche i grandi elettrodomestici purché di classe energetica non inferiore alla A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie e alla classe F per i frigoriferi e i congelatori. Non danno diritto al bonus invece gli acquisti di porte, pavimentazioni tende e tendaggi nonché di altri complementi di arredo.

Per poter chiedere il bonus, gli interventi di ristrutturazione della casa devono essere di manutenzione straordinaria (ad esempio costruzione di nuovi servizi igienici, installazione di pompe di calore o sostituzione della caldaia): solo sulle parti condominiali è ammessa anche la manutenzione ordinaria (come la tinteggiatura di pareti o la sostituzione di pavimenti).

Bonus mobili ed elettrodomestici 2022: come richiederlo

La detrazione si ottiene in automatico indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus non spetta a nessuno dei due.