Bonus per il matrimonio in chiesa: la proposta della Lega (poi corretta)

Sta facendo discutere la proposta di legge presentata da cinque deputati della Lega per elargire un bonus matrimonio fino a 20 mila euro per sostenere le spese dei giovani che si sposano in chiesa. Dopo le proteste delle opposizioni, il primo firmatario del ddl ha spiegato che, durante il dibattito parlamentare, la norma verrà allargata a tutti i matrimoni (indipendentemente da dove vengano celebrati).

Bonus per il matrimonio in chiesa

La proposta, depositata alla Camera e firmata da Domenico Furgiuele, Alberto Gusmeroli, Simone Billi, Ingrid Bisa ed Erik Umberto Pretto, giunge dopo la constatazione che, come rilevato dall’ISTAT, i matrimoni religiosi sono calati più del doppio rispetto a quelli civili. Sostenendo che «il rito civile è di per sé una celebrazione meno onerosa rispetto a quella religiosa», il testo introduce dunque quello che sembra un correttivo-incentivo: «Con il bonus intendiamo agevolare le giovani coppie che intendono celebrare il matrimonio religioso e che avranno la possibilità di usufruire della detrazione del 20 per cento delle spese connesse alla celebrazione».

L’agevolazione sarebbe a disposizione per tutti i costi, dall’addobbo della chiesa fino a quelli relativi alla festa («abiti, ristorazione, bomboniere, coiffeur, make-up e wedding reporter»). Tra i requisiti per potervi accedere vi sono: essere under 35, avere un reddito complessivo sotto i 23 mila euro e la cittadinanza italiana da almeno 10 anni. Il testo quantifica in «circa 716 milioni» le spese per lo Stato per coprire cinque anni di bonus.

Le critiche delle opposizioni e il passo indietro della Lega

Immediate le critiche da parte delle opposizioni ma anche da qualche pezzo di maggioranza. Simona Malpezzi (Partito Democratico) ha parlato di proposte «incostituzionali e assurde», Mara Carfagna (Azione) ha accusato la Lega di essere rimasta «al Papa Re». Per Benedetto Della Vedova, (+Europa), «la proposta ricorda la fascistissima tassa sul celibato» mentre Maurizio Lupi (Noi moderati) ha detto «no a proposte bislacche».

In serata, il primo firmatario del testo (Furgiuele) ha specificato che la proposta di legge volta ad incentivare il settore del wedding, «che per questioni di oneri prevedeva un bonus destinato ai soli matrimoni religiosi», durante il dibattito parlamentare sarà allargata a tutti i matrimoni, indipendentemente dal fatto che vengano celebrati in chiesa.