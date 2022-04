Bonus luce e gas 2022: requisiti ISEE, come richiederlo, a quanto ammonta

Per alleggerire i costi dell’energia, oggetto di rincaro nei primi mesi del 2022, il governo ha ampliato la platea dei beneficiari del bonus sociale luce e gas (comunemente noto come bonus bollette): vediamo quali sono i requisiti ISEE per ottenerlo, a quanto ammonta e come è possibile richiederlo.

Bonus luce e gas 2022: requisiti ISEE

Se inizialmente potevano ricevere il bonus tutti i nuclei famigliari con un reddito ISEE inferiore o pari a 8.265 euro, con il Decreto Ucraina bis l’esecutivo ha innalzato la soglia ed esteso questa possibilità a tutte le famiglie che hanno un indicatore della situazione economica inferiore o pari a 12 mila euro.

Non solo, se si è parte di un nucleo numeroso (ovvero con più di tre figli), l’asticella è ulteriormente alzata a 20 mila euro annui. Si ricorda che il bonus bollette spetta anche ai percettori di pensione o reddito di cittadinanza e che la condizione imprescindibile per riceverlo è essere titolari di un contratto di luce e gas.

Bonus luce e gas 2022: come richiederlo

Per ottenere il sussidio non è necessario fare domanda ma è sufficiente presentare la Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) per l’anno in corso. Questa dà infatti automaticamente diritto agli sconti su luce e gas che verranno erogati direttamente in bolletta fino al 31 dicembre 2022.

Bonus luce e gas 2022: a quanto ammonta

Per quanto riguarda l’importo del bonus, occorre fare una distinzione tra lo scontro sull’elettricità e quello sul gas. Il primo dipende infatti da quanti componenti sono presenti nel nucleo familiare:

per un nucleo di 1-2 componenti sarà di circa 165 euro ogni 3 mesi

per un nucleo di 3-4 componenti sarà di circa 200 euro ogni 3 mesi

per un nucleo con più di 4 componenti sarà di circa 235 euro ogni 3 mesi

Il secondo è invece legato anche alle zone climatiche di residenza (chi vive in aree dal clima più mite tenderà inevitabilmente a consumare meno gas rispetto a chi risiede in zone con condizioni più rigide) e alla tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda, solo riscaldamento o cottura cibi più acqua calda e riscaldamento). Il decreto prevede che: