Bonus Irpef 2022: requisiti, reddito minimo, simulazione e rinuncia

La riforma fiscale varata con l’ultima legge di Bilancio ha modificato il sistema delle aliquote e degli scaglioni Irpef. Dunque, chi ha diritto al Bonus Irpef 2022, con l’emolumento di 100 euro mensili in busta paga? Il provvedimento è diretto ai contribuenti meno abbienti.

Bonus Irpef 2022: a chi spetta e cos’è il trattamento integrativo?

Il trattamento integrativo – chiamato anche ‘nuovo bonus Irpef’ per distinguerlo dal precedente bonus Renzi – è un importo aggiuntivo erogato in busta paga. Per l’anno 2022 ammonta a 100 euro mensili e viene riconosciuto per 12 mensilità (ma in proporzione al periodo lavorato nell’anno, se inferiore).

Ma a chi spetta il bonus irpef 2022? Il trattamento integrativo spetta per intero ai dipendenti che hanno un reddito complessivo fino a un massimo di 28mila euro annui. Ricevono la somma, in base alla capienza fiscale di ognuno:

automaticamente, per i lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati (come i borsisti di studio e i co.co.co.) con reddito complessivo fino a 15mila euro;

in proporzione, rapportata all’incapienza dell’imposta lorda, per i lavoratori dipendenti e assimilati con redditi compresi fra i 15mila e i 28mila euro.

Come si calcola il trattamento integrativo

L’importo del trattamento integrativo da riconoscere in busta paga è pari alla differenza tra la somma delle detrazioni d’imposta spettanti e l’imposta lorda dovuta. Tutto ciò fermo restando il limite massimo di 1.200 euro annui, che non è superabile.

Il calcolo del trattamento integrativo spettante in busta paga tiene conto dei nuovi scaglioni Irpef valevoli dal 2022. Su tale cifra dovuta, e ancora teorica, si applicano le detrazioni, a partire da quella per lavoro dipendente fino a quelle eventuali e ulteriori alle quali il contribuente ha diritto: ad esempio, quelle per le spese mediche sostenute o per gli interessi sul mutuo.

Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il sostituto d’imposta deve riconoscere il trattamento integrativo sulla base delle detrazioni a lui note, mentre l’eventuale conguaglio a favore del dipendente potrà essere operato in sede di dichiarazione dei redditi, dunque nel momento in cui il contribuente esporrà le ulteriori detrazioni spettanti.

In tali casi, il contribuente incapiente potrà recuperare l’eventuale differenza spettante nel conguaglio Irpef 2022 erogato dal sostituto d’imposta in busta paga a partire dal luglio 2023, a seguito della presentazione del modello 730.