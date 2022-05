Bonus internet veloce: cos’è il voucher per la banda larga

Ha preso il via il 27 aprile 2022 la consultazione pubblica riguardante la seconda fase del Piano voucher per l’incentivazione della domanda di connettività in banda ultra-larga delle famiglie che porterà il governo ad erogare il cosiddetto bonus internet veloce: vediamo cos’è e come funzionerà.

Bonus internet veloce per le famiglie

Si tratta di un pacchetto che comprende voucher per le famiglie senza distinzione di reddito, bonus condomìni per la fibra ottica e incentivi per servizi cloud al fine di ampliare il numero di soggetti che usufruiscono di servizi digitali utilizzando reti ad alta velocità ad almeno 30 Mbit/s. Tutti interventi che, al termine della consultazione, dovranno essere notificati alla Commissione europea per poi essere disciplinati da un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Secondo quanto emerso, per le famiglie si prevedono bonus del valore di 300 euro (senza limite di ISEE). Una cifra che, valutando i prezzi delle offerte sul mercato, coprirebbe in media fino al 50% di un contratto che garantisca un servizio di banda ultra-larga fino a 24 mesi.

L’erogazione spetta, fino all’esaurimento delle risorse, ai nuclei che sono completamente privi di un servizio di connettività oppure che passano da un contratto con prestazione inferiore a 30 Mbit/s ad un servizio superiore. Si specifica, se nell’edificio arriva più di una rete a banda ultra-larga, il voucher potrà essere erogato solo per l’offerta a maggiore velocità tra quelle disponibili. La consultazione pubblica prevede infine che, su esigenze indicate dalle singole regioni, possano essere introdotte limitazioni territoriali per dare priorità alle zone più svantaggiate.

Bonus internet veloce per i condomini

Oltre all’incentivo per le famiglie, saranno previsti bonus anche per i condomìni al fine di incentivare la realizzazione delle opere di cablaggio verticale. L’intervento si propone di dotare gli edifici delle necessarie predisposizioni abilitanti almeno i servizi di connettività a banda ultra-larga in tecnologia FTTH in ogni singola unità immobiliare. In questo caso va ancora stabilità l’entità del bonus e, nella consultazione pubblica, è stato chiesto agli operatori di esprimere una posizione sulle modalità di quantificazione del costo dell’intervento.