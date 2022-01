Bonus idrico 2022, come funziona, cosa comprende e quando arriva

Il Bonus idrico 2022 è stato confermato ed esteso fino al 2023 dalla nuova Legge di Bilancio. Ecco di cosa si tratta, a chi spetta e come si può richiederlo.

Cos’è il Bonus Idrico

Il bonus idrico è un contributo che prevede fino a 1.000 euro di rimborso (senza limiti di ISEE) sulla spesa sostenuta per interventi di sostituzione dei vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto. L’obiettivo è quello di favorire il risparmio di acqua provocato da rubinetti e sanitari ormai obsoleti. La scadenza del bonus, inizialmente prevista il 31 dicembre 2021, è stata prorogata con la fino al 2023.

Come funziona il Bonus Idrico

Il bonus ammonta ad un massimo di 1.000 euro e può essere richiesto una sola volta, per un solo immobile. È valido per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute per specifici interventi di efficientamento idrico. La somma è erogata secondo l’ordine di arrivo delle richieste, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 20 milioni di euro solo per il 2021.

Chi può richiedere il Bonus Idrico

Possono usufruire del bonus idrico tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia. Non vi sono limiti ISEE. Tali soggetti devono essere titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari.

In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario o comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne. La domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario o titolare di diritto reale o personale di godimento. Il bonus idrico non costituisce reddito per chi lo ottiene e non viene considerato ai fini ISEE.

Quali interventi e spese sono ammissibili

Per ottenere il contributo i proprietari devono dimostrare di aver effettuato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari: