Bonus famiglia 2022: requisiti e agevolazioni previste

Cosa prevede il Bonus famiglia 2022? Ecco cosa è previsto dal nuovo Decreto Aiuti, che stanzia una serie di interventi per aiutare i diversi componenti di un nucleo familiare.

Bonus famiglia 2022: requisiti

Il Nuovo Decreti Aiuti nasce per aiutare le famiglia in difficoltà, soprattutto adesso che dovranno far fronte al caro vita. “Nel clima di grandissima incertezza che viviamo – ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi – il governo fa il possibile per poter dare un senso di direzione, di vicinanza, a tutti gli italiani e le azioni, le decisioni di oggi rappresentano bene questa determinazione”.

Il bonus famiglia è pensato per pensionati, lavoratori con reddito fino a 35 mila euro e partite iva. Questi percepiranno 200 euro in più in busta paga. Il bonus sarà finanziato attraverso la tassa sugli extraprofitti, salita al 25%, percepiti dalle grandi aziende energetiche. Probabilmente l’agevolazione sarà elargita a dipendenti e partite iva tra giugno e luglio, ai pensionati a luglio. L’aiuto spetta a 28 milioni di italiani.

Come richiederlo?

“Sarà erogato dai datori di lavoro – ha spiegato il presidente del Consiglio Mario Draghi – Questi ultimi lo recupereranno al primo pagamento d’imposta. Viene ristorato quindi al primo pagamento fiscale”.

Sono previsti una serie di interventi per il bonus famiglia. Ai pensionati l’agevolazione sarà pagata direttamente dall’Inps e sarà caricata nel cedolino di luglio. I lavoratori dipendenti lo riceveranno in busta paga, nel mese di giugno o al più tardi a luglio. Mentre il governo deve ancora definire le modalità attraverso cui i lavoratori autonomi riceveranno il bonus.

Inoltre, il bonus famiglie 2022 è confermato anche nel mese di maggio riguardante i buoni spesa per tutte le famiglie che hanno problemi a provvedere alla spesa alimentare. Si tratta di buoni alimentari previsti solo nei Comuni che tutt’ora: