Bonus Enel, risparmi in bolletta per chi riduce i consumi: come funziona

«Stiamo cercando soluzioni innovative per premiare chi risparmierà energia nei prossimi mesi». Così l’amministratore delegato di Enel Francesco Starace interviene a una conferenza all’Università Luiss di Roma. La nuova iniziativa si chiama bonus Enel e riguarda i clienti che hanno una fornitura superiore ai 400 euro al MWh a prezzo fisso.

Bonus Enel, come funziona

Chi ne ha diritto non deve fare alcuna domanda. Dovrebbe ricevere solo una lettera da parte di Enel che spiega l’iniziativa. Chi ha la fornitura di questo tipo da almeno 12 mesi con un contratto Enel può risparmiare energia in casa a ottobre, novembre e dicembre 2022. Il confronto verrà fatto con i consumi effettuati nello stesso periodo dell’anno precedente. In base al risparmio ottenuto, si otterrano 10 centesimi di sconto nelle fatture di gennaio o febbraio 2023 per ogni KWh risparmiato.

L’indicazione dello sconto sarà direttamente nelle bollette utili. Il confronto verrà effettuato sui dati reali e non su quelli stimati. In più, Enel ha dato alcuni consigli utili per poter ottenere maggiori sconti.

Come si partecipa

L’obiettivo principale non è tanto lo sconto, quanto sensibilizzare sul consumo consapevole di energia. Oltre a scegliere elettrodomestici a basso impatto energetico (quindi della classe più alta possibile), è importante preferire le cucine a induzione o le pompe di calore per scaldare. In più, è bene definire la temperatura dell’aria condizionata o del riscaldamento con attenzione ed evitare dispersioni di calore. Poi, si consiglia di caricare gli elettrodomestici nella fascia oraria più conveniente e sbrinare il frigorifero regolarmente.

Altri consigli per risparmiare sono sostituire le lampadine con quelle a Led, che hanno un impatto minore sui consumi. Serve anche scollegare alle prese gli alimentatori quando non sono utilizzare ed evitare la modalità stand by per quanto possibile. Il contributo è valido sia per le utenze domestiche che per quelle aziendali.