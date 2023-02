Bonus cultura da 500 euro in scadenza il 28 febbraio: ecco per chi

Il 28 febbraio 2023 è il giorno della scadenza del bonus cultura da 500 euro per i 18enni italiani, o meglio per i nati nel 2003. Entro la mezzanotte di questa data, i ragazzi e le ragazze che hanno beneficiato delle somme concesse dallo Stato per attività culturali dovranno spendere tutti i soldi ricevuti nel 2022, altrimenti li perderanno.

Bonus cultura da 500 euro in scadenza il 28 febbraio

La scadenza del 28 febbraio del bonus cultura da 500 euro è dunque rivolta soltanto a chi ha ricevuto le somme nel 2022, ovvero i nati nel 2003. Per chi, invece, è nato nel 2004 e dunque beneficia nel 2023 della somma, la scadenza non è valida. Quest’ultima categoria può ancora richiedere il bonus, con la finestra per le domande che è aperta dallo scorso 31 gennaio e lo sarà fino al 31 ottobre 2023. I nati nel 2004 potranno utilizzare i 500 euro entro e non oltre il 30 aprile 2024 per acquistare:

biglietti per eventi, cinema, teatro e concerti;

visite a musei, mostre, monumenti e parchi archeologici;

libri e riviste cartacee o digitali;

prodotti di editoria audiovisiva;

corsi di musica, lingue straniere e teatro;

abbonamenti di quotidiani in formato digitale.

Sono invece esclusi gli abbonamenti alle piattaforme di streaming così come i dispositivi tecnologici come smartphone, computer o tablet e non è possibile acquistare più di un’unità dello stesso prodotto.

Il futuro del bonus cultura

In base a quanto previsto dall’ultima legge di Bilancio del governo Meloni, a partire dal 2024 il bonus cultura verrà modificato. Più nello specifico l’app18 verrà sostituita da due card, la Carta cultura giovani e la Carta del merito. Nel primo caso si tratta di una misura riconosciuta a tutti i 18enni con un Isee fino a 35 mila euro, mentre la seconda punta a premiare le eccellenze ed è infatti riservata agli studenti che, all’esame di maturità, conseguiranno una votazione del 100/100.