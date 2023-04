Bonus condizionatori 2023: a chi spetta, come funziona e come richiederlo

La legge di Bilancio 2023 ha prorogato per tutto l’anno il bonus condizionatori. Si tratta di un contributo statale per l’acquisto o la sostituzione di un condizionatore che si sostanzia in una detrazione compresa tra il 50 e il 65 per cento del costo sostenuto. Per ricevere le agevolazioni è necessario che il pagamento sia tracciabile e che sia stato comunicato all’Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico e sostenibile.

Bonus condizionatori 2023, come funziona

Per ricevere il bonus condizionatori 2023 è necessario che l’immobile nel quale il dispositivo viene installato sia oggetto di un intervento edilizio, quale ad esempio la manutenzione straordinaria, il restauro, la ristrutturazione o il risanamento conservativo dell’unità immobiliare, la ricostruzione o il ripristino di un immobile danneggiato in seguito a eventi calamitosi oppure la manutenzione ordinaria o straordinaria su parti comuni di edifici residenziali.

Il bonus condizionatori 2023 fa parte dei benefici che possono rientrare all’interno di altre misure, più nello specifico il bonus mobili ed elettrodomestici, l’ecobonus oppure il superbonus. Entrando più nel dettaglio, sarà possibile avere:

la detrazione al 50 per cento del costo del condizionatore se il suo acquisto rientra nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, così come previsto dal bonus mobili ed elettrodomestici. In questo caso è previsto che il nuovo dispositivo debba essere a pompa di calore e garantire un risparmio energetico. La quota massima di spesa è 8 mila euro, detraibili in 10 quote annuali;

la detrazione al 65 per cento se l’acquisto del nuovo condizionatore rientra nell’ecobonus. In questo caso è necessario che ci sia la sostituzione di un vecchio dispositivo con uno nuovo a risparmio energetico, a pompa di calore e di classe energetica superiore rispetto a quello da sostituire. Il limite massimo di spesa è di 46.154 euro;

la detrazione al 90 per cento se l’installazione del condizionatore a pompa di calore rientra nei lavori del superbonus.

Bonus condizionatori 2023: a chi spetta

Per quel che riguarda i beneficiari del bonus condizionatori 2023, questi vengono individuati in tutti contribuenti. Si tratta dunque delle persone fisiche, le società di persone e di capitali, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, associazioni professionisti, condomìni, cooperative di abitazione a proprietà condivisa e Istituti autonomi per le case popolari.