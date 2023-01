Bonus colonnine elettriche per la ricarica delle auto: proroga a tutto il 2023

Lo scorso 29 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto Milleproroghe 2023, all’interno del quale si legge espressamente che il bonus fino all’80 per cento per le colonnine elettriche per la ricarica delle auto è stato di prorogato fino al 31 dicembre 2023. Si ricorda che tale misura prevede un contributo massimo di 1.500 euro per le persone fisiche e di 8.000 euro per interventi sulle parti comuni di condomini.

Bonus colonnine elettriche per la ricarica delle auto

La proroga a tutto il 2023 del bonus colonnine elettriche per la ricarica delle auto si è resa necessaria in quanto la misura, che era stata prevista dal Dpcm del 4 agosto 2022 del governo guidato dal presidente del Consiglio Mario Draghi e sarebbe dovuta finire nel 2022, non è in realtà mai partita per l’assenza di un decreto attuativo del ministero delle Imprese e del Made in Italy che stabilisca le modalità per farne richiesta. Il nuovo termine di scadenza è, dunque, il 31 dicembre 2023.

Come funziona l’incentivo

Il bonus colonnine elettriche per la ricarica delle auto si sostanzia in incentivi che vengono concessi a chi provvede all’installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici per privati e condomini. Come detto, il contributo è pari all’80 per cento dell’ammontare speso, nella misura massima di 1.500 euro per le persone fisiche e di 8.000 per i condomini. Sarà ora necessario attendere la pubblicazione dell’apposito decreto con le modalità di presentazione delle istanze, così come la piattaforma necessaria per l’invio delle domande stesse.

Le risorse destinate alla misura sono precisate nel decreto Milleproroghe, con il governo che ha stanziato 40 milioni di euro. Tali risorse provengono dal fondo destinato agli incentivi per l’acquisto delle auto elettriche. La norma si affianca all’ecobonus statale per le vetture elettriche 2023 per cui la finestra si apre il 10 gennaio.