Bonus colonnine elettriche: cos’è, a chi spetta e come riceverlo

Il bonus colonnine elettriche 2022 è realtà ed è un nuovo incentivo messo a punto dall’esecutivo per tutti coloro che decidono di passare all’elettrico: vediamo cos’è, a quanto ammonta e chi può riceverlo.

Bonus colonnine elettriche: cos’è previsto?

Il bonus colonnine elettriche fa parte di un nuovo Dpcm ideato per il settore automotive. Questo decreto stanzia ben 50 milioni di euro per l’anno 2022 e 350 milioni per ogni anno dal 2023 al 2030. Lo scopo del provvedimento è fornire agevolazioni ai contribuenti invogliandoli ad acquistare veicoli innovativi e a basso impatto ambientale. Per questa ragione, all’interno del decreto è presente anche il bonus colonnine elettriche. Si tratta di un incentivo pensato per facilitare l’acquisto di sistemi di potenza standard per la ricarica di veicoli alimentati a energia elettrica.

Questo contributo è pari all’80% del prezzo di acquisto e della posa in opera. Tuttavia, ci sono dei limiti da rispettare, perché il bonus arriva ad un massimo di 1.500 euro per l’acquisto dei sistemi di ricarica e di 8.000 euro per la posa in opera.

Bonus colonnine elettriche: quando e come riceverlo

Attualmente non si hanno ancora informazioni dettagliate in merito a come ricevere il nuovo bonus colonnine elettriche. Infatti, bisognerà aspettare il successivo Decreto direttoriale emanato dal Ministero dello sviluppo economico. Solo in questo modo sarà diffusa la procedura da seguire per riuscire a capire chi può ricevere il bonus e come può farlo.

Dunque, occorre aspettare ancora un po’ e rimanere aggiornati al riguardo. Chi vuole passare all’elettrico però, può approfittare anche dei nuovi bonus pensati per l’acquisto di auto elettriche. Nel dettaglio, chi ha un reddito inferiore a 30.000 euro può ricevere un contributo pari al 50% del prezzo di acquisto di un auto non inquinante.

Nel frattempo, il Ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha commentato con entusiasmo questa nuova misura finanziaria affermando: «Si tratta di un ottimo risultato che finalmente arriva perché va nella direzione di sviluppare strumenti per la riconversione del settore alla luce degli obiettivi previsti dalla transizione ecologica».