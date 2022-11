Bonus cinema, nuovo sconto di 4 euro sul biglietto: bisognerà avere lo Spid

Il bonus cinema ci sarà e sarà pari a uno sconto di 3-4 euro sul biglietto. Per averlo, però, servirà lo Spid. L’annuncio arriva oggi dal Ministro della Cultura ed ex direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano.

Bonus cinema, sconto Spid: come funziona

Al momento, non sono chiari i dettagli della procedura. Infatti, è stata solo annunciata. Sarà necessario aspettare i decreti attuativi per saperne di più. Quello che è certo è che il nuovo bonus si potrà ottenere per ottenere uno sconto sul biglietto del cinema: un modo per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Anche il Governo Draghi, con i Decreti Aiuti, aveva pensato a un’iniziativa simile. In quel caso, però, non si trattava di un bonus per i cittadini, ma per i cinema.

Le sale possono chiedere un credito di imposta variabile dal 40% al 60% in base alla grandezza del cinema. Il beneficio si ottiene direttamente nella dichiarazione dei redditi, quindi i gestori delle sale devono rivolgersi al proprio commercialista. Il decreto in questo caso è già attivo.

Il caso Uffizi

Il Ministro si era espresso negativamente sulla situazione degli Uffizi di Firenze. Infatti, il museo ha deciso di restare chiuso per le festività di Ognissanti. Sangiuliano aveva quindi deciso di inviare una lettera, per capire cosa era successo. «Gentile Direttore, ho appreso dagli organi di stampa che nella giornata di lunedì 31 ottobre le Gallerie degli Uffizi sarebbero rimaste chiuse impedendo così a migliaia di visitatori di poterle visitare durante il ponte di Ognissanti. Mi risulta che in circostanze analoghe altri musei e gli stessi Uffizi abbiano anticipatamente modificato la normale giornata di chiusura settimanale proprio per evitare disagi a visitatori e turisti» si legge.

«Le chiedo se questa ricostruzione risponda al vero. Se così fosse, e lo riterrei gravissimo, vorrei sapere come mai in questa circostanza non si sia proceduto come nel passato. Non sfugge alla Sua intelligenza che una chiusura di questo tipo, oltre a costituire una perdita di introiti, rappresenti un danno di immagine per le Gallerie degli Uffizi e per l’intero Sistema museale nazionale» conclude il Ministro.