Bonus carburanti per lavoratori autonomi e dipendenti: come funziona

Per il solo anno 2022 e per espressa previsione di legge, quindi, il lavoratore dipendente potrà ricevere gratuitamente dal datore buoni benzina non imponibili fino a 200 euro, nonché usufruire di altri beni o servizi, non tassati sino al limite della franchigia di 258,23 euro come fringe benefit esenti. Non solo: il buono benzina è esente anche ai fini contributivi.