Bonus bollette Roma 2023: cos’è, a chi spetta e come richiederlo

Il Comune di Roma, per andare incontro alle famiglie meno facoltose, ha previsto un bonus del valore di 150 euro che potrà essere utilizzato per il pagamento delle bollette. Si tratta di una misura che non è rivolta a tutti i cittadini, ma che si assegna solo in presenza di determinati requisiti.

Bonus bollette Roma 2023: requisiti e a chi spetta

Così come deciso dal Campidoglio, potranno beneficiare del bonus da 150 euro i nuclei familiari che presentano un Isee inferiore a 25mila euro. Si tratta di una misura una tantum, a sostegno della quale la Giunta di Roma ha destinato 5 milioni di euro per tutto il 2023. Oltre all’Isee, è necessario che i beneficiari siano residenti iscritti nell’anagrafe comunale di Roma (in uno qualsiasi dei suoi Municipi) e che siano intestatari di un’utenza di energia elettrica. Si comunica inoltre che, al momento, il Comune di Roma non ha ancora dato indicazioni in merito alle scadenze previste per il bonus, così come non è ancora chiaro quando le agevolazioni inizieranno ad essere concesse.

Bonus bollette Roma 2023: come richiederlo

Non essendo ancora stato pubblicato il bando, non è noto quali saranno le modalità seguite per la presentazione della domanda. È necessario in tal senso attendere che il Dipartimento Politiche Sociali e Salute della Capitale definisca le modalità di richiesta e quelle di erogazione del contributo. Quel che è certo, tuttavia, è che a seguito della presentazione delle domande l’Ente ricevente sarà chiamato a stilare una graduatoria che terrà conto dell’idee dei richiedenti. Un altro dato certo, al momento, è che il bonus bollette Roma 2023 sarà cumulabile con altre misure assistenziali simili che sono state pensate a livello nazionale. Ecco dunque che si potrà sfruttare questa agevolazione anche se si è già goduto del bonus bollette per le famiglie.