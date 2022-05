Bonus bollette retroattivo: cosa significa e come richiedere il rimborso

Il decreto Aiuti ed Energia approvato dal Consiglio dei ministri è pensato per aiutare le famiglie e le imprese che dovranno fronteggiare il caro vita. Questo è causato dalla guerra in Ucraina, che ha appunto scaturito un rincaro dell’energia. Il Governo, inoltre, ha introdotto una novità rispetto al bonus sociale sulle bollette, che diventa retroattivo. Ecco di che si tratta.

Bonus bollette retroattivo, cosa vuol dire?

Il bonus sociale energia elettrica e gas, già adottato per il secondo trimestre 2022, è esteso al terzo trimestre 2022 e sarà attuato dall’Arera, l’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Inoltre, l’agevolazione diventa retroattiva al primo trimestre 2022 per chi non ha fatto in tempo a presentare l’Isee (l’indicatore della situazione economica equivalente).

Gli eventuali pagamenti di somme eccedenti saranno automaticamente compensati in bolletta una volta presentata l’attestazione Isee. In altre parole, se il cittadino presenta l’Isee dopo il pagamento, lo sconto arriva nella bolletta successiva. Se la compensazione automatica non è possibile, è effettuato il rimborso.

I requisiti per ottenere il bonus

A chi spetta il bonus sociale sulle bollette? Per ottenere lo sconto, ci sono requisiti e limiti di reddito precisi. Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto.

Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali, è necessario e sufficiente presentare la Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) ogni anno e ottenere un’attestazione di Isee entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di reddito o pensione di cittadinanza.

Dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, il governo ha innalzato il tetto Isee da 8.265 euro a 12mila euro. Alle persone con Isee fino a 12mila euro vanno aggiunti anche i nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico e con Isee entro i 20mila euro annui, e gli utenti con patologie gravi e certificate che necessitano di apparecchi elettrici di tipo medico. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza della Dsu.

Il bonus sociale è riconosciuto automaticamente ai percettori del reddito o della pensione di cittadinanza e a chi ha già presentato una dichiarazione sostitutiva unica per l’accesso a prestazioni sociali agevolate, risultando in condizione di disagio economico.