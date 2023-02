Bonus bicicletta da 300 euro: come funziona e quali sono i requisiti

Il bonus bicicletta 2023 è una misura pensata per agevolare l’acquisto di biciclette e, dunque, anche per incentivare la mobilità sostenibile. Quest’anno, tuttavia, la misura non è stata riconosciuta a tutti i cittadini e soggetti privati, ma solo a coloro che risultano residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia. È dunque una misura locale pensata, per il 2023, con lo scopo di abbassare il più possibile il livello legato all’inquinamento atmosferico e di migliorare la qualità dell’aria.

Bonus bicicletta 2023: come funziona

Il bonus bicicletta 2023 prevede che i cittadini che risiedono nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia possano ricevere uno sconto di un valore massimo di 300 euro sull’acquisto di biciclette nuove, siano queste a pedalata assistita o a propulsione muscolare.

A concedere il bonus sono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio. Proprio a questi enti andrà presentata la domanda con allegata anche una dichiarazione del venditore della bici che possa attestare l’acquisto da parte del soggetto richiedente e il documento di vendita valido dal punto di vista fiscale. Le domande possono essere presentate dalle ore 09.15 del giorno 23 gennaio 2023 e fino alle ore 16.30 del 20 aprile 2023. Il bonus bicicletta 2023 prevede che al richiedente beneficiario venga riconosciuto un contributo economico pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA. Gli importi variano in base al tipo di bicicletta che viene acquistata, nella soglia massima di 200 euro per i mezzi a propulsione muscolare e di 300 euro per quelli elettrici o a pedalata assistita.

Bonus bicicletta 2023: i beneficiari

A poter sfruttare i vantaggi del bonus bicicletta 2023 sono i cittadini che, al momento della presentazione della domanda, hanno la residenza anagrafica nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, con la sola esclusione di coloro che hanno già beneficiato del contributo di cui all’articolo 229 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Altro requisito fondamentale è quello di aver acquistato una bicicletta nuova di fabbrica a partire dalla data dell’11 novembre 2022.