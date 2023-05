Bonus assunzioni NEET under 30: cos’è, a chi spetta, come funziona

Nel Decreto lavoro 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il governo ha previsto un bonus assunzioni NEET under 30 (articolo 27 del Decreto 4 maggio 2023, n. 48 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 4-5-2023), ovvero i ragazzi e le ragazze che non studiano né lavorano. Tale misura prevede che chi assume tali figure entro la fine dell’anno 2023 possa vantare un contributo pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. I destinatari, dunque, sono i datori di lavoro privati che assumono giovani con meno di 30 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi di formazione e risultano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Bonus assunzioni NEET under 30

Il bonus assunzioni NEET under 30 si sostanzia in un incentivo economico che viene riconosciuto per 12 mesi ai datori di lavoro che assumono dei NEET under 30 nel secondo semestre 2023 (1° giugno – 31 dicembre 2023). Questo incentivo, che solo indirettamente è rivolto ai giovani, può essere cumulato dai datori di lavoro con altre misure come l’esonero contributivo per i percettori di ADI o SDA nella misura del 100 per cento, ma nella misura massima di 36 mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

A chi spetta

ll bonus spetta ai datori di lavoro privati che assumono giovani con le seguenti caratteristiche:

non hanno ancora compiuto 30 anni alla data dell’assunzione;

non lavorano e non sono inseriti in corsi di studio o di formazione;

siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, ossia Garanzia Giovani.

Sono previsti anche dei requisiti rivolti al tipo di contratto di assunzione adottato. Questi devono essere:

o a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

o di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

Gli interessati a sfruttare questo tipo di assunzione agevolata dovranno farne espressa richiesta all’Inps e, solo in caso di esito positivo alla domanda, sarà l’Istituto di previdenza sociale a concedere l’agevolazione mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.