Bonus asilo nido 2023, si può fare la domanda: scadenza e come funziona

Dal 27 febbraio 2023 si può richiedere sul sito dell’Inps il bonus asilo nido 2023, misura in sostegno del reddito delle famiglie introdotta con la legge di Bilancio 2017 e confermata anche quest’anno. Si sostanzia in un contributo che varia in base all’Isee e che può essere speso per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e per la forma di assistenza domiciliare per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Bonus asilo nido 2023

Il bonus asilo nido 2023 prevede un rimborso sulla retta che varia a seconda dell’Isee, con le assegnazioni che vengono divise in 3 scaglioni:

i nuclei familiari con Isee inferiore ai 25.000 euro possono contare su un contributo annuo di 3.000 euro, distribuiti in un massimo di 11 mensilità, pari a circa 270 euro al mese;

i nuclei con Isee compreso tra i 25.001 e i 40.000 euro possono contare su un contributo annuo di 2.500 euro, pari a circa 227 euro al mese;

i nuclei con Isee superiore a 40.000 euro o in assenza di presentazione dell’Isee aggiornato possono contare su un contributo annuo di 1.500 euro, pari a circa 136 euro al mese.

Il bonus asilo nido 2023 è destinato a tutti i cittadini italiani residenti in Italia o in uno dei Paesi europei, così come ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, anche non permanente. Tale misura, inoltre, non è cumulabile con la detrazioni fiscali per la frequenza degli asili nido prevista dall’articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008, mentre lo è con l’assegno unico universale per i figli e con il welfare aziendale.

Come fare domanda

Per fare domanda del bonus asilo nido 2023 per ciascun figlio a carico è necessario accedere al sito dell’Inps oppure rivolgersi ad un patronato. Nel modulo di richiesta, si dovrà indicare la mensilità per cui si richiede il beneficio, da gennaio a dicembre 2023. E ancora, per poter ricevere il rimborso mensile, è necessario allegare sul sito le fatture o le ricevute che attestino i pagamenti già effettuati. Si sottolinea che il rimborso mensile non può eccedere la quota saldata e verrà accreditato sul conto intestato al genitore (o affidatario) cui sono intestate – e che ha pagato – le fatture.