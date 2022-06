Bonus alberghi 2022: requisiti, graduatoria e piattoforma per accedervi

Dal 13 fino al 16 giugno 2022 i cittadini potranno richiedere, attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero del Turismo, il Bonus Alberghi 2022. Ma in cosa consiste l’agevolazione? Si tratta di un credito d’importa del 65% per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021. Ecco chi ne ha diritto e come si ottiene.

Il bonus alberghi 2022 cosa è? L’agevolazione viene riconosciuta per un importo massimo complessivo di 200mila euro e le domande presentate saranno valutate dal ministero del Turismo secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento delle risorse messe a disposizione, pari a 380 milioni di euro. Il bonus alberghi è un credito di imposta al 65% previsto dall’articolo 79 del decreto legge 104 del 2020. Nel dettaglio, è pensato per le imprese del settore turistico che hanno effettuato lavori per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. L’obiettivo è aiutare le imprese del turismo, fortemente danneggiate dalla crisi pandemica, a innovare e offrire un servizio qualitativamente migliore. Chi può ottenere il credito d’imposta? Possono ottenere il credito di imposta le imprese del settore turistico. Sono incluse le strutture che svolgono attività agrituristica, ma anche villaggi turistici, campeggi, parchi vacanza e strutture termali. Per poter accedere al credito di imposta è necessario aver eseguito i lavori nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e il 6 novembre 2021. Si può ottenere il beneficio fiscale a fronte dell’esecuzione di lavori per: manutenzione straordinaria ;

; restauro e di risanamento conservativo ;

; ristrutturazione edilizia;

edilizia; eliminazione delle barriere architettoniche ;

; incremento dell’ efficienza energetica ;

; adozione di misure antisismiche ;

; acquisto di mobili e componenti d’arredo;

realizzazione di piscine termali , per i soli stabilimenti termali;

, per i soli stabilimenti termali; acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali. Il credito di imposta ottenibile è pari al 65% delle spese effettivamente sostenute, con tetto di 200 mila euro. Il credito riconosciuto può essere fatto valere con il modello F24, quindi come compensazione per altri debiti verso l’Erario. Come presentare la domanda per il Bonus Alberghi 2022? La data di apertura della piattaforma era stata fissata al giorno 9 giugno 2022, poi slittata al 13 giugno. Le domande potranno dunque essere presentate dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno alle ore 12:00 del 16 giugno. La piattaforma attraverso la quale inviare la domanda sarà pubblicata solo dal 13 giugno sulla pagina del sito del ministero del Turismo dedicata. La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dei soggetti richiedenti come risultanti nel Registro delle Imprese. Per poter inoltrare l’istanza è necessario avere un codice di identità digitale: Cie, Spis o Cns, inoltre è necessario indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (pec).