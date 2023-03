Bonus affitto giovani 2023: come funziona e chi può richiederlo

Anche nel 2023 trova conferma il bonus affitti per i giovani. Si tratta di una misura pensata per sostenere i ragazzi e le ragazze nelle spese d’affitto, le quali possono diventare un serio problema in un periodo contraddistinto da un netto rincaro dei prezzi e, dunque, da un forte caro vita. Così come stabilito dall’ultima legge di Bilancio, l’agevolazione fiscale viene concessa ai giovani con reddito basso per ridurre le spese dei canoni di affitto. Si tratta, nello specifico, di una detrazione pari al 20 per cento delle spese di affitto per i primi quattro anni di validità del contratto, per un importo massimo di 2 mila euro annui. Per poter godere del bonus affitti, inoltre, è necessario che si sia in presenza di abitazioni singole o di appartamenti dove viene trasferita la residenza.

Bonus affitti giovani 2023: a chi spetta

I destinatari del bonus affitto 2023 sono i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti che presentano un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. Non si tratta, tuttavia, dei soli requisiti richiesti. Occorrerà anche aver stipulato un contratto di locazione per l’intera unità immobiliare o per una parte di essa, destinata a diventare l’abitazione principale dove spostare la residenza. E ancora, è necessario versare un canone di affitto annuo non inferiore ai 991,60 euro. Sono esclusi dal bonus affitti giovani 2023 alcuni immobili appartenenti a categorie catastali specifiche:

quelli di categoria A/1, A/8 e A/9, ovvero gli immobili di lusso;

gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

gli alloggi finalizzati a scopi turistici.

Bonus affitti giovani 2023: come fare domanda

Per poter beneficiare del bonus affitti giovani 2023 è necessario fare specifica richiesta all’Agenzia delle Entrate in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Andranno indicati: