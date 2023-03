Bonus 2023 bloccati dalla burocrazia: dai trasporti allo psicologo

Nella legge di Bilancio 2023 sono state rinnovate alcune importanti misure in sostegno dei cittadini contro il caro vita, ma per alcune di queste mancano ancora i decreti attuativi. Diversi bonus 2023, come quello dei trasporti o per lo psicologo, sono dunque bloccati a causa della burocrazia, con i potenziali beneficiari e gli enti incaricati dell’erogazione degli incentivi che attendono nuove direttive da parte dei ministeri di compenteza.

Bloccato dalla burocrazia il bonus trasporti 2023

Tra le misure bloccate in attesa di un decreto attuativo c’è, come detto, il bonus trasporti che prevede uno sconto di massimo 60 euro per l’acquisto di un abbonamento ai mezzi pubblici. Il decreto Aiuti, che è stato convertito in legge lo scorso 14 febbraio, ha previsto l’abbassamento della soglia del reddito lordo massimo dei beneficiari, da 35 mila a 20 mila euro. Il motivo dello stallo, in questo caso, è l’assenza del decreto attuativo che avrebbe già dovuto essere emanato dal ministero dell’Economia, da quello dei Trasporti e da quello del Lavoro. La scadenza per stabilire i termini dell’erogazione era fissata allo scorso 14 febbraio.

Bonus psicologo 2023: perchè è fermo

Tra le altre misure, ad essere bloccato è anche il bonus psicologo 2023, misura che potrà essere spesa per coprire la spese di alcune sedute di psicoterapia. Al momento il ministero della Salute, con a capo di Orazio Schillaci, non ha ancora fornito le direttive necessarie sull’assegnazione e la distribuzione del bonus psicologo, con il decreto che dovrebbe essere realizzato in accordo con il ministero dell’Economia. Si ricorda che questa misura era stata varata a seguito dell’aumento di stati di depressione, ansia e stress causati dal lockdown per il coronavirus e per le difficoltà economiche e sociali conseguenti alla diffusione del covid. La legge di Bilancio 2023 ha aumentato il valore del voucher per ciascun beneficiario da 600 a 1.500 euro, con la spesa complessiva per lo Stato che ammonterebbe a 5 milioni di euro per l’anno in corso e ad 8 per il 2024.