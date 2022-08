Bonus 200 euro, a settembre il click-day per i professionisti

Il bonus da 200 euro sta per arrivare anche a chi non ne ha avuto diritto a luglio. Non si sa ancora qual è la data esatta per presentare la domanda, ma quello che è certo è che sarà a settembre. In più, il Governo ha aumentato i fondi per poter garantire il bonus. Ecco quali sono tutte le categorie che hanno diritto a questo bonus e che non hanno potuto richiederlo nella tornata precedente.

Bonus 200 euro per i professionisti, chi potrà riceverlo

I professionisti, gli autonomi, i collaboratori sportivi, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca: questi sono i beneficiari della prossima tornata del bonus per i 200 euro. Chi è iscritto alla Cassa privata dovrà presentare domanda alla propria Cassa di riferimento. Invece, chi è in gestione separata o in gestioni speciali artigiani commercianti e agricoltura deve presentare domanda all’INPS. Il Governo predisporrà un giorno utile per presentare questa domanda, il cosiddetto click-day.

Al momento, non è stata fornita una data precisa per il click day, ma si prevede intorno a settembre. In più, l’ipotesi è di una soluzione a scaglioni, in modo che le Casse possano far fronte a tutte le richieste. Infatti, i fondi sono stati aumentati proprio per garantire la platea dei beneficiari. Stando ai dati INPS, si rivolgeranno per il bonus: 973mila commercianti, 859mila artigiani, 477mila iscritti alle Casse, 430mila agricoltori e 261mila autonomi. Per estendere la platea dei beneficiari, il Governo ha aumentato di 100 milioni di euro i fondi per gli autonomi. L’incentivo non si potrà richiedere se nella dichiarazione 2021 risultano più di 35mila euro.

Si tratta di un secondo bonus?

No, non si tratta di un secondo bonus da 200 euro. I lavoratori dipendenti e i pensionati hanno avuto la possibilità di ottenere il bonus a luglio. Per alcune tipologie particolari di dipendenti, l’erogazione è stata a luglio.

Per l’assenza del decreto attuativo, autonomi, liberi professionisti e non solo non avevano potuto richiedere il bonus. Da qui la scelta di far slittare tutto a settembre e di predisporre un click-day.