Bonus 200 euro per badanti e colf: requisiti, tempistiche e come sarà pagato?

Dopo l’annuncio del bonus da 200 euro che verrà erogato una tantum a 28 milioni di lavoratori, sono giunte alcune delucidazioni in merito alla sua erogazione a colf e badanti: vediamo quali sono i tempi e i requisiti per ottenere l’agevolazione.

Bonus 200 euro per colf e badanti: come sarà pagato

I chiarimenti sono arrivati direttore dell’Osservatorio Nazionale Domina sul Lavoro Domestico Massimo De Luca. Costui ha innanzitutto spiegato che il bonus potrà essere usufruito soltanto dai collaboratori domestici regolarmente iscritti all’INPS (in Italia sono circa 920 mila) e con un reddito lordo annuo complessivo inferiore ai 35 mila euro.

Ha poi affermato che non saranno le famiglie a dover pagare i 200 euro aggiuntivi in quanto non sono sostituti d’imposta. I lavoratori domestici sono infatti dipendenti di tipo particolare perché i loro datori di lavoro, a differenza degli altri, non prelevano ogni mese l’IRPEF dovuta.

L’unica soluzione è dunque che sia l’INPS ad erogarli, secondo una modalità che potrebbe essere la stessa del bonus una tantum erogato durante i primi mesi della pandemia nel 2020. Per quanto riguarda tempi e modalità di ottenimento, il governo non ha ancora fornito delucidazioni in merito. Ma quando sarà pagato il bonus da 200 euro?

Bonus 200 euro per colf e badanti: anche in nero?

Il presidente dell’Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico Andrea Zini è inoltre intervenuto su un punto su cui si stanno interrogando in molti, ovvero se l’agevolazione spetterà anche ai lavoratori in nero (il 60% del totale egli addetti). “In teoria non dovrebbero potervi accedere se non rientrando nella categoria dei disoccupati, così come previsto nel decreto. Questo sottolinea una volta in più come occorra distinguere politiche contro la povertà rispetto quelle per l’occupazione regolare”, ha sottolineato. Il provvedimento governativo sul bonus è atteso in Gazzetta ufficiale a giorni.