Bonus 200 euro ad ottobre, nuovi beneficiari: chi ne ha diritto

Bonus 200 euro a ottobre per i lavoratori dipendenti inizialmente esclusi dal provvedimento e che sono stati recuperati dal secondo Decreto Aiuti. Chi non ha ricevuto il bonus da 200 euro a luglio ora può organizzarsi per recuperare questo piccolo aiuto per combattere l’inflazione. Come funziona?

Bonus 200 euro a ottobre, come ottenerlo

La novità riguarda lavoratori dipendenti che erano in cassa integrazione al momento della prima erogazione. Sono interessati alla novità anche i dipendenti che hanno iniziato a lavorare da luglio in poi, oltre ai lavoratori che hanno usufruito dei contributi figurativi come: maternità, congedo, malattia, ecc. I requisiti specifici sono: in forza lavoro a ottobre 2022, con un rapporto continuativo di lavoro a luglio 2022, con copertura figurativa integrale dall’Inps fino al 18 maggio 2022 e che non abbiano ricevuto i 200 euro per altri motivi.

La circolare ha spiegato che la copertura figurativa deve sussistere dal 1 gennaio al 18 maggio 2022.

Come richiedere

I datori di lavoro dei dipendenti che hanno diritto al bonus di 200 euro di ottobre devono effettuare la denuncia UniEmens con riferimento ottobre 2022, oppure una regolarizzazione sul flusso UniEmens. Se ci sono più compensazioni in corso, l’Inps comunicherà ai datori di lavoro la parte da restituire per il recupero verso il dipendente. È importante sapere che non si tratta di un nuovo bonus, bensì del recupero del vecchio bonus di luglio 2022 per chi non lo ha ricevuto. Nel frattempo, proseguono le verifiche dell’Inps per l’erogazione del bonus per autonomi e liberi professionisti. In questo ultimo caso, gli interessati hanno tempo fino al 30 novembre per presentare la domanda. Chi lo ha già fatto otterrà il bons entro il 31 ottobre.

L’UniEmens è una dichiarazione che il datore di lavoro deve effettuare all’Inps tutti i mesi per i contributi per i dipendenti. Il lavoratore deve solo dichiarare di non aver ricevuto prima il bonus, attraverso il datore di lavoro.