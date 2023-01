Bonus 200 euro non ricevuto: domanda di riesame entro 90 giorni

I lavoratori autonomi e i professionisti che avevano presentato domanda all’INPS per ottenere il bonus 200 euro, e l’eventuale integrazione di 150 euro, entro la scadenza del 30 novembre 2022, ma non lo hanno ricevuto, potranno ora presentare un’istanza di riesame entro 90 giorni. A precisarlo è stato l’INPS nel messaggio numero 317 del 19 gennaio 2023.

Bonus 200 euro non ricevuto: istanza entro 90 giorni

Il bonus 200 euro, così come quello da 150, è una misura di sostegno contro il caro vita inserita nel DL Aiuti e Aiuti ter dal governo di Mario Draghi. Molti sono stati i richiedenti, ma alcuni non hanno ricevuto il pagamento delle somme perché la domanda non è andata a buon fine. Ora potranno presentare un’istanza di riesame entro 90 giorni che decorrono:

dalla pubblicazione del messaggio INPS con le istruzioni e, dunque, entro il 19 aprile;

dalla conoscenza della reiezione, se successiva.

L’INPS, nel suo messaggio, sottolinea anche che non si tratta di date perentorie e che «la procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previsti».

Perchè il bonus 200 euro non era stato pagato

Sempre nel messaggio del 19 gennaio 2023, l’INPS ha fornito una panoramica delle possibili motivazioni che ne hanno ostacolato l’erogazione del bonus 200 euro per autonomi e professionisti. Si va «dall’irregolarità dell’iscrizione alla Gestione separata INPS all’assenza di una partita IVA attiva». Quest’ultimo punto, tuttavia, viene ora meno, dal momento in cui il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 10 gennaio scorso ha annunciato che avranno diritto al bonus 200 euro anche coloro che non hanno un partita Iva.

Alcune specifiche vengono fornite dall’Istituto nazionale di previdenza sociale anche in merito alla documentazione da fornire per presentare istanza di riesame. Più nello specifico, per chiedere di rivedere la propria posizione sul pagamento del bonus 200 euro e dell’integrazione di 150 euro, i contribuenti dovranno seguire lo stesso iter già utilizzato per presentare la domanda.