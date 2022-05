Bonus 200 euro: lordi o netti? Ecco quanto ci troveremo in più in busta paga

Il bonus 200 euro è il sostegno economico lanciato dal decreto Aiuti per contrastare il caro vita, con l’inflazione spinta dalla crisi ucraina e arrivata al 6,2% in aprile. L’importo è pensato per circa 28 milioni di italiani, tra lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi e sarà erogato una tantum. Ecco quanto ci troveremo in più in busta paga.

Bonus 200 euro: quando arriverà?

Il bonus 200 euro arriverà fra giugno e luglio direttamente in busta paga dei lavoratori e pensionati con redditi medi e bassi. Per quanto riguarda le aziende private, sarà il datore di lavoro ad anticipare l’importo. I pensionati, invece, dovranno attendere i primi di luglio, con l’assegno staccato dall’Inps – come di consueto – all’inizio di ogni mese. Ancora da decidere come questo contributo per contrastare il caro vita, ed elargito una volta sola, sarà dato agli autonomi, cioè chi è in proprio come le Partite Iva.

Chi ne ha diritto

Per avere diritto al bonus bisogna avere un reddito lordo annuo che non supera i 35mila euro, cioè uno stipendio netto che, al massimo, è di circa 1.800 euro al mese. A beneficiarne saranno, quindi, gli italiani con guadagni medio-bassi: 28 milioni, secondo il governo, per una misura che costerà sei miliardi e mezzo e finanziata tassando le società energetiche che hanno fatto profitti extra grazie alla corsa delle materie prime.

L’inflazione

L’inflazione, che mangia il potere d’acquisto e fa sì che con gli stessi soldi si possano comprare meno cose, è ai livelli più alti da trent’anni. Attualmente viaggia sopra il 6 per cento a causa del balzo dei prezzi dell’energia, aggravato dalla guerra in Ucraina. I 200 euro, che non spetteranno a chi prende il reddito di cittadinanza, non è detto che bastino a chi vive in condizioni economiche difficili. Per una famiglia con due figli, infatti, l’esborso aggiuntivo dell’inflazione a fine anno supererà i 2mila euro, che non potranno essere coperti dal bonus anche se sotto lo stesso tetto si è in due a lavorare, avendo così diritto a 400 euro.