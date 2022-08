Bonus 200 euro esteso ai lavoratori sportivi: ecco la novità

Il bonus 200 euro viene esteso ai lavoratori sportivi. È questa la novità che riguarda l’incentivo finanziario detto bonus 200 euro promosso dallo Stato italiano negli ultimi mesi: vediamo come funziona e chi può accedervi.

Bonus 200 euro per lavoratori sportivi: come funziona

L’estensione del bonus 200 euro per lavoratori sportivi è stata ufficializzata di recente. Infatti, la modifica prevede che tale bonus venga esteso anche ai lavoratori che operano nell’ambito sportivo che hanno un reddito non superiore a 35.000 euro. Tuttavia, possono approfittare di questa misura finanziaria solo coloro che non hanno ricevuto l’esonero contributivo introdotto con la Legge di Bilancio 2022.

In quest’ultimo caso, l’esonero era previsto per coloro che erano in maternità oppure in cassa integrazione. Dunque, molto probabilmente, potranno percepire questo bonus tutti coloro che in precedenza non hanno avuto accesso ad altre agevolazioni come i lavoratori stagionali.

Bonus 200 euro per lavoratori sportivi: la soddisfazione di Valentina Vezzali

Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo Sport ed ex campionessa di scherma, ha commentato l’estensione del bonus 200 euro per i lavoratori sportivi. Nel dettaglio, in un post su Instagram, la politica ha scritto: «Finalmente possiamo ufficializzare l’erogazione del bonus 200 euro anche per i collaboratori sportivi. Mentre altri facevano proclami e promesse, ho lavorato tanto e mi sono battuta in tutte le sedi competenti affinché la situazione potesse essere risolta e oggi con grande orgoglio posso dire che la correzione è stata inserita nel Dl Aiuti bis. Ringrazio il Presidente Draghi per il supporto e per il lavoro svolto: un esempio per tutti noi».

Per i lavoratori sportivi il nuovo contributo finanziario dovrebbe arrivare nei prossimi mesi in maniera automatica. Tuttavia, come si è potuto vedere, la situazione intorno a questa misura finanziaria può variare di giorno in giorno ed è dunque bene continuare a rimanere informati e monitorare tutte le notizie al riguardo.