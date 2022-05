Bonus 200 euro: come funziona? Tutti i requisiti

Il bonus 200 euro è un sostegno economico, lanciato nel decreto Aiuti, pensato per lavoratori dipendenti e pensionati che abbiano stipendi medio-bassi. La misura dovrebbe interessare 28 milioni di italiani che, con il caro vita e l’inflazione, potrebbero trovarsi in difficoltà economiche. Ecco tutti i requisiti per ottenere il bonus 200 euro direttamente in busta paga e come funziona.

I requisiti per ottenere il bonus 200 euro

Per ottenere il bonus di 200 euro, che è elargito una sola volta, i cittadini devono avere un reddito annuo medio-basso. Il tetto è fissato a 35mila euro, cioè uno stipendio netto che, al massimo, è di circa 1.800 euro al mese. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, ha spiegato che il provvedimento costerà circa 6 miliardi di euro e sarà finanziato senza ricorrere a nuovo deficit (scostamento di bilancio) ma con l’aumento della tassa sugli extra profitti delle imprese energetiche, che passa dal 10 al 25%.

Il sostegno economico è erogato direttamente in busta paga. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, questi dovrebbero riceverlo a giugno o con la quattordicesima di luglio. Al momento l’ipotesi è che ad anticiparlo siano i datori di lavoro, portandolo poi a compensazione. Per quanto riguarda i pensionati, la somma sarà erogata direttamente dall’Inps, sempre negli assegni di giugno e luglio.

Lavoratori autonomi

Il bonus è previsto anche per i lavoratori autonomi e partite Iva, anche se ancora non sono state chiarite le modalità con cui sarà erogato. Il governo potrebbe decidere di adottare la linea seguita con i ristori Covid: in quel caso spetterebbe al lavoratore richiedere l’importo. Fermo restando il tetto dei 35mila euro di reddito dichiarato.

“Chiediamo al governo di chiarire al più presto le modalità e i tempi di erogazione degli aiuti per gli indipendenti’‘, ha dichiarato la presidente del Colap Emiliana Alessandrucci, lanciando un appello. Da più parti si invoca un tavolo tecnico per definire come i 200 euro andranno richiesti e quando e come arriverà il versamento.