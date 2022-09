Bonus 200 euro autonomi, slitta ancora la data: quando si può fare domanda

Gli autonomi devono ancora aspettare prima di ricevere il bonus 200 euro previsto dal governo per combattere l’inflazione. Infatti, la data del 20 settembre, pronosticata da molti come quella decisiva, non è stata risolutiva e i tempi per fare domanda si allungano ancora. Ecco quali sono le ultime novità.

I nuovi tempi per il bonus 200 euro autonomi

Gli autonomi che possono ricevere il bonus 200 euro devono attendere ancora qualche giorno. Infatti, sembra che per i lavoratori iscritti all’Inps e per i professionisti associati alle casse previdenziali le domande potranno essere inoltrate in via telematica non prima di lunedì 26 settembre 2022.

La notizia è stata rivelata sul sito dell’Adepp. Difatti, attraverso un comunicato, sul portale si legge: «In attesa che venga pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Interministeriale attuativo di cui all’articolo 33 del Decreto Legge 17/2022 n. 50 (Dl Aiuti), le domande per richiedere il bonus 200 euro potranno essere presentate non prima del 26 settembre». In poche parole, la crisi avanza ma per gli autonomi bisogna aspettare ancora prima di ricevere un sostegno da parte dello Stato.

Le modifiche al fondo e chi può ricevere tale bonus

Nonostante tutto, c’è una buona notizia per i lavoratori autonomi. Infatti, il fondo totale di quest’agevolazione prima ammontava a 500 milioni di euro. Tuttavia, ora grazie al Decreto Aiuti Bis il totale è stato aumentato a 600 milioni di euro. Si ricorda che possono ricevere questo bonus i professionisti con partita IVA attiva e iscritti alle gestioni previdenziali Inps o agli albi professionali che non hanno superato il limite di 35.000 euro di reddito nell’anno 2021.

La domanda deve essere presentata in modo telematico all’Istituto Nazionale di Previdenza se si è iscritti a una Cassa di previdenza e all’Inps. In alternativa, i professionisti iscritti a più Casse devono inviare la domanda solo a una di esse. Le domande saranno accettate cronologicamente e sia Inps che casse potranno sospendere le domande una volta raggiunto il limite stabilito.