Bonus 200 euro agli invalidi ma non per tutti: chi rimane escluso

Sta per arrivare l’assegno del bonus di 200 euro, destinato a lavoratori e pensionati. Alcune categorie di persone tuttavia non sono destinate a riceverlo, in quanto non incluse tra i beneficiari della misura nel decreto Aiuti. Per esempio, non tutti gli individui invalidi potranno ottenere il bonus di 200 euro. Ecco le categorie che rimangono escluse.

Bonus 200 euro agli invalidi: chi rimane escluso?

Sta per arrivare il bonus di 200 euro per pensionati e lavoratori. Tra chi beneficerà della misura che contrasta il caro vita ci sono anche i titolari di una serie di prestazioni assistenziali pagate dall’Inps. Per esempio, gli individui che percepiscono l’assegno di invalidità, ma non tutti.

Infatti, bisogna fare una distinzione. Chi percepisce l’assegno mensile di invalidità, previsto dall’articolo 13 della legge 118/1971, ha diritto al bonus 200 euro. Chi, invece, usufruisce dell’indennità di accompagnamento – prevista dalla legge 18/1980 per i “soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita” – non può ricevere il bonus.

La circolare Inps attuativa 73/2022 dettaglia tutte le prestazioni che danno diritto al bonus e tra queste ci sono la pensione di inabilità o l’assegno mensile di invalidità, come previsto dall’articolo 13 della legge n. 118/1971. E sono infatti titolati a ricevere l’indennità anche coloro che ricevono pensioni non reversibili per i ciechi e per i sordi, assegno e pensione sociale. Potendo ricevere il bonus da 200 euro anche i titolari di pensione di reversibilità, chi ne ha due riceverà comunque un solo bonus. Lo potrà decidere soltanto il soggetto interessato, ma l’Inps.Sarà l’istituto previdenziale a versare il bonus di 200 euro sul cedolino di luglio, scegliendo a quale pensione aggiungerlo.