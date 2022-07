Bonus 200 euro a luglio, quando consegnare l’autocertificazione: tutte le regole

La prima tranche del bonus di 200 euro per far fronte al caro vita sarà erogata con la busta paga di luglio. La misura una tantum, volta a supportare i lavoratori in difficoltà economica, tocca in primis a dipendenti (pubblici e privati), pensionati e nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza. Ecco chi deve compilare l’autocertificazione e tutte le altre regole.

Bonus 200 euro a luglio: ecco come ottenerlo

Come è stato specificato dalla circolare dell’Inps n. 73 del 24 giugno 2022, con la busta paga di luglio verrà consegnata la prima tranche del bonus 200 euro. La misura una tantum è pensata per i lavoratori che devono far fronte alle difficoltà legate all’inflazione e al caro energia. Le categorie che tra un mese riceveranno l’incentivo sono i dipendenti (sia pubblici che privati), pensionati e nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Questi lo riceveranno in maniera automatica, fatta eccezione per i dipendenti privati. Loro devono compilare un’autocertificazione, inviata dal datore di lavoro, da riconsegnare ai propri titolari. Il documento, di fatto, attesta che il dipendente ha i requisiti necessari per ricevere il bonus. Il lavoratore deve infatti avere un reddito inferiore ai 35 mila euro lordi, non deve essere titolare di prestazioni del decreto Aiuti ed aver beneficiato nel primo semestre 2022 dell’esonero contributivo dello 0,8% per almeno una mensilità.

Scadenze

L’Inps non ha stabilito una scadenza per la consegna dell’autocertificazione. Spetta ai datori di lavoro definire le tempistiche entro cui inviare il documento. Il fattore importante e necessario è che tutto il sistema di erogazione dell’incentivo sia pronto al momento di distribuire lo stipendio di luglio, considerando che il procedimento richiedere anche una verifica. Molte aziende hanno iniziato a distribuire il documenti ai propri lavoratori già nel mese di giugno, richiedendo di consegnarlo compilato nel giro di pochi giorni così da avere tutto il tempo di comprovare quanto dichiarato. Altre categorie di lavoratori modalità e tempistiche diverse. Alcuni dovranno presentare una domanda diretta all’Inps, già da ora fino al massimo al 30 settembre. Si tratta, tra gli altri, di lavoratori domestici, lavoratori dello spettacolo beneficiari di indennità Covid 2021, titolari di Naspi, DisColl. Per loro l’istituto ha già aperto sul proprio sito il servizio online per raccogliere le richieste ( Anche ad altre categorie di lavoratori spetta il bonus 200 euro, ma conAlcuni dovranno presentare una domanda diretta all’Inps, già da ora fino al massimo al 30 settembre. Si tratta, tra gli altri, di lavoratori domestici, lavoratori dello spettacolo beneficiari di indennità Covid 2021, titolari di Naspi, DisColl. Per loro l’istituto ha già aperto sul proprio sito il servizio online per raccogliere le richieste ( qui il link diretto ), dove si può selezionare la categoria lavorativa di appartenenza.

Beneficeranno del bonus anche i lavoratori autonomi e chi lavora a partita Iva, così come chi ha contratti occasionali. Per loro non è ancora stato fornito nessun chiarimento su come saranno le modalità di erogazione, ma esiste un fondo apposito di 500 milioni di euro. Sarà un ulteriore decreto ministeriale a fornire tutti i dettagli.