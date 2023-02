Bonus 150 euro a febbraio 2023: quando arriva e a chi

A febbraio 2023 è previsto il pagamento del bonus da 150 euro una tantum previsto dal decreto Aiuti ter in sostegno di determinate categorie di cittadini alle prese con il forte carovita e in profonde difficoltà economiche. A poter beneficiare della misura sono, principalmente, i disoccupati che percepiscono Naspi e i lavoratori stagionali, con le somme che verranno erogate direttamente dall’Inps.

Bonus 150 euro di febbraio 2023: a chi spetta

In base a quanto comunicato dall’Istituto nazionale di previdenza sociale, la platea di beneficiari del bonus 150 euro di febbraio 2023 è abbastanza ampia. Più nello specifico, a ricevere la somma una tantum saranno:

i titolari di rapporti co.co.co, i dottorandi e agli assegnisti di ricerca;

i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;

gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello Spettacolo;

i disoccupati;

i titolari di disoccupazione agricola;

i beneficiari e beneficiarie di alcuni bonus Covid;

gli autonomi senza partita Iva;

gli incaricati delle vendite a domicilio.

Bonus 150 euro di febbraio: quando viene pagato

L’erogazione delle somme varierà in relazione alla propria categoria di appartenenza. Più nello specifico, ci sono dei cittadini che hanno diritto in maniera automatica all’erogazione e altri che, invece, devono inoltrare una domanda. Secondo quanto riferito dall’Inps, il sostegno dovrebbe arrivare entro la prima metà del mese di febbraio 2023 a coloro che non devono presentare specifica domanda, ovvero per:

i disoccupati titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni Naspi, Discoll, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità;

i beneficiari di disoccupazione agricola 2021;

i beneficiari delle indennità Covid;

i lavoratori autonomi occasionali;

gli incaricati alle vendite a domicilio.

Le altre categorie, invece, dovevano richiedere il bonus entro il 31 gennaio 2023. Si tratta, più nello specifico: