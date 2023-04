Bonelli, malore alla Camera: come sta

Pochi minuti dopo essere intervenuto alla Camera dei Deputati nelle dichiarazioni di voto sul Def, Angelo Bonelli ha accusato un malore in aula, mentre parlare era il capogruppo di Azione-Italia Viva Matteo Richetti. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha sospeso immediatamente la seduta, mentre Bonelli veniva trasportato in infermeria per i primi accertamenti. Il portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, che non ha perso i sensi, su consiglio dei sanitari si è recato al Policlinico Gemelli per ulteriori accertamenti.

Aveva appena finito il suo intervento alla Camera

Bonelli aveva appena terminato il suo intervento. «Ieri i parlamentari di destra hanno deciso di rimanere sul divano o perdersi nei bagni di Montecitorio non venendo a votare. Avete fatto passare i giovani che prendono il reddito di cittadinanza per scansafatiche, quando siete i primi a non venire qui in Parlamento pur essendo pagati bene per questo», aveva detto a proposito del passo falso della maggioranza sul voto, slittato a oggi.

LEGGI ANCHE: Armando Testa e i ringraziamenti-provocazione per Open to meraviglia

L’attacco alla maggioranza, poi il malore

«La ministra Santanché ha speso nove milioni di euro per uno spot che invece del vino italiano riprendeva il vino sloveno. Siete la prima maggioranza a essersi bocciata da sola il Def. Ma non vi vergognate un poco di come governate questo Paese?», aveva attaccato Bonelli mostrando un cartello con su scritto appunto “Open to incompetenza”, citando appunto la campagna con la Venere del Botticelli varata dal ministero del Turismo, che ha suscitato forti polemiche. Alla ripresa dei lavori Richetti ha mandato a Bonelli (che è sempre rimasto cosciente) «un grande in bocca al lupo». Le sue parole sono state sottolineate da un applauso unanime dell’assemblea di Montecitorio.

LEGGI ANCHE: Chi è Ivana Jelinic, l’ad Enit voluta da Daniela Santanché