Bombshell stasera su Rai3: trama, cast, storia vera e curiosità sul film

Tre star del cinema per un film che racconta uno scandalo sessuale che ha sconvolto gli Stati Uniti e il mondo intero. Stasera 27 maggio, alle 21,20 su Rai3, andrà in onda Bombshell – La voce dello scandalo con protagoniste Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie. Le attrici interpretano altrettante giornaliste di Fox News per portare sullo schermo la vicenda del 2016 con le accuse di molestie all’allora direttore dell’emittente tv americana Roger Ailes. Nel cast anche John Lithgow, Kate McKinnon e Malcolm McDowell nei panni di Rupert Murdoch. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Bombshell, trama e cast del film stasera 27 maggio 2022 su Rai3

Stati Uniti, 2016. Le elezioni presidenziali incombono con il repubblicano Donald Trump che sfida la democratica Hillary Clinton nella corsa alla Casa Bianca e le emittenti tv organizzano quotidianamente dibattiti in diretta. Fra le più in voga c’è ovviamente Fox News, al cui vertice comanda Roger Ailes, anziano e malato, che però detiene un vero impero negli uffici televisivi. Non si occupa infatti delle mere questioni burocratiche, ma spesso visita gli studi seguendo personalmente le trasmissioni più importanti. È proprio lui a scegliere Megyn Telly (Charlize Theron), una delle più note conduttrici, per moderare il dibattito con Trump. Telly chiede al tycoon spiegazioni per alcuni suoi commenti sessisti sulle donne, ma finisce suo malgrado al centro di una controversia mediatica a sfondo politico.

In parallelo, la trama di Bombshell segue le vicende di Gretchen Carlson (Nicole Kidman), altro volto di punta dell’emittente. Nonostante il trasferimento in una fascia oraria di minor pregio, non può fare a meno di sentire costantemente commenti sessisti e molestie verbali sia in onda che lontano dalle telecamere. Per questo decide di rivolgersi in segreto a due avvocati che le consigliano di intentare una causa ad Ailes. Non è possibile infatti denunciare Fox News se non muovendosi direttamente contro il capo, ma occorrono nuove testimonianze. Terza donna del film è Kayla Popisil (Margot Robbie), giovane e inesperta che spera in una prossima promozione. Non sa però a cosa va incontro fin quando, durante un colloquio, Ailes le chiede di sollevarsi la gonna per mostrare l’intimo.

Bombshell, 5 curiosità sul film stasera 27 maggio 2022 su Rai3

Bombshell, la storia vera cui si ispira la trama

La trama del film si basa, come detto, su una storia vera del 2016. Allora Gretchen Carlson, celebre conduttrice del vivace programma Fox & Friends, decise dopo il licenziamento di denunciare il capo della Fox Roger Ailes per molestie sessuali. L’uomo era però un intoccabile uomo di potere, pronto sempre a usare la sua influenza politica per eliminare ogni problema. Quell’anno però, in appena 16 giorni, si rese protagonista di una delle cadute più fragorose della storia mediatica americana.

Bombshell, il personaggio di Margot Robbie

A differenza di Nicole Kidman e Charlize Theron, Margot Robbie non interpreta un personaggio realmente esistito. La sua Kayla, infatti, è frutto di una commistione di più persone che hanno denunciato Roger Ailes ma hanno preferito mantenere l’anonimato.

Bombshell, gli aneddoti dell’Oscar come miglior Trucco

Amato da pubblico e critica, il film ha vinto la statuetta ai premi Oscar nella categoria “Miglior trucco e acconciatura”. L’opera è frutto del lavoro di Kazu Hiro, talentuoso artista visuale giapponese che aveva già lavorato per Il Grinch, Il curioso caso di Benjamin Button e L’ora più buia prima di decidere di ritirarsi. È stata Charlize Theron a convincerlo a rimettersi per l’ultima volta in gioco.

Bombshell, tutti i riconoscimenti del film

Il premio Oscar a Kazu Hiro è solo uno dei tanti riconoscimenti per il film. Margot Robbie ha ricevuto la nomination come “Miglior attrice non protagonista”, mentre Charlize Theron per il ruolo principale. Curiosamente, l’attrice compare sullo schermo per poco più di mezz’ora, rendendo la performance la più breve a meritare una candidatura come protagonista. Bombshell ha ricevuto anche due nomination ai Golden Globes e tre ai Bafta, con la vittoria per il “Miglior trucco”.

Bombshell, le parole della vera Megyn Kelly

Ai microfoni di Enterteinment Weekly, la vera Megyn Kelly ha dichiarato che «il film si è preso delle libertà con la sua storia». Nonostante ciò ha confermato la veridicità di gran parte delle scene, soprattutto quelle all’interno dell’ascensore che saliva verso l’ufficio di Ailes. Ha poi ribadito come non sia vero il gradimento di Ailes per le domande a Donald Trump sulle donne durante il dibattito: «Era molto arrabbiato con me per averla fatta e mi ha intimato “Basta parlare di donne al potere».