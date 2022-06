Bomber, stasera su Rete 4: trama, cast e curiosità sul film con Bud Spencer

Bud Spencer e Jerry Calà sono i protagonisti di Bomber in onda stasera, sabato 4 giugno 2022 alle 21.20 su Rete 4. Diretto da Michele Lupo e uscito nelle sale nel 1982, il film racconta del bizzarro incontro tra un ex campione di pugilato e un manager sportivo, che coltiva, senza esito, il sogno di scoprire nuovi talenti.

Bomber: cosa sapere sul film in onda stasera su Rete 4 alle 21.20

Bomber: la trama

L’ex pugile Bomber, dopo una carriera gloriosa, è diventato marinaio della base americana di Livorno. Un giorno, assistendo a una lite tra portuali, nota un giovane e riconosce in lui il talento del futuro campione di boxe. Così, aiutato da uno stravagante procuratore sportivo e proprietario di una palestra, si mette a lavoro per plasmare la nuova leva e farla diventare invincibile sul ring.

Bomber: il cast

Accanto a Bud Spencer e Jerry Calà nei panni di Bud Graziano, detto Bomber, e Jerry, nel cast troviamo anche Mike Miller (Giorgio Desideri), Kallie Knoetze (Rosco Dunn), Gegia (Susanna), Nando Paone (Prosecco), Giorgio Vignali (Silos), Maurizio Tori (Piddu), Francesco D’Adda (Ciuffo di cuoio), Valeria Cavalli (Claudia), Angela Campanella (Lauretta), Bobby Rhodes (Samuel Newman) e Nando Murolo (Croupe).

Bomber: cinque curiosità sulla pellicola

1) Bomber: similitudini tra pellicole

In Bomber, il regista Michele Lupo ripropone Bud Spencer nei panni del forzuto marinaio, un personaggio che l’attore aveva già interpretato qualche anno prima in Lo chiamavano Bulldozer. La trama dei due film, a parte la scelta dello sport che fa da sfondo (nel primo la boxe, nel secondo il football americano), è molto simile. Entrambi, infatti, sono contraddistinti da un’ambientazione marittima, tra Pisa e Livorno, gli antagonisti sono di nazionalità americana, la competizione sportiva diventa motivo di riscatto dai soprusi e il protagonista non vive in una casa normale ma a bordo di una barca.

2) Bomber: un incontro provvidenziale

Nelle interviste successive, Jerry Calà ha più volte ricordato come debba buona parte del suo successo proprio al collega Spencer. Fu lui che, sul set del lungometraggio, gli consigliò di dedicarsi al cento per cento alla carriera cinematografica, separandosi dai Gatti di Vicolo Miracoli.

3) Bomber: da un anime a una storia di rivalsa

La colonna sonora del film è stata curata dagli Oliver Onions. E, infatti, la base del brano Fantasy è identica a quella di Galaxy, sigla dell’anime Galaxy Express 999.

4) Bomber: girovagando per la Toscana

Le scene sono state girate prevalentemente in Toscana, tra Marina di Pisa, Tirrenia, Pisa, Livorno e Forte dei Marmi.

5) Bomber: l’inaspettato successo ungherese

Mentre in Italia Bomber ha avuto un ottimo riscontro di pubblico, diventando un cult, il risultato che più ha lasciato a bocca aperta regista e critici è stato quello ottenuto in Ungheria, dove fu campione di incassi nel 1985 con 1.8 milioni di spettatori in sala.