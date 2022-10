Bombe nucleari tattiche: cosa sono e che effetti hanno

Vladimir Putin ha annunciato che potrebbe utilizzarle «per proteggere la sicurezza nazionale» e che non si tratta di «un bluff». Ha anche richiamato «il precedente» di Hiroshima e Nagasaki, le due atomiche che ne 1945 hanno portato alla resa del Giappone. Secondo alcuni, infatti, anche un attacco nucleare solo dimostrativo potrebbe piegare definitivamente le forze ucraine.

La Russia dispone di circa duemila bombe tattiche nucleari, con un raggio di azione limitato intorno a uno-due chilometri, ma in grado di devastare l’ambiente circostante. Le armi possono essere montate su missili Iskander, con una gittata fino a 500 chilometri, oppure trasportate dai jet.

Secondo gli analisti del Pentagono, se il bombardamento atomico avvenisse, si tratterebbe di un’azione dimostrativa. L’armata Russa dunque lancerebbe una bomba in un’area disabitata o in prossimità delle coste ucraine. Se però a questa dovesse seguire una controffensiva della Nato e degli Stati Uniti si potrebbe innescare una spirale atomica. Secondo gli esperti dell’Università di Princenton, nel giro di poche ore ci sarebbero almeno 90 milioni di morti.

Gli alleati potrebbero sferrare un attacco, probabilmente convenzionale, contro le basi di lancio russe. Tuttavia, la prima risposta sarebbe politico-strategica. La Casa Bianca chiede agli alleati di non interrompere o rallentare la consegna delle armi convenzionali all’Ucraina e di mantenere la linea dura sulle sanzioni economiche. L’obiettivo è dimostrare che il teorema russo, «escalation» per intimorire gli avversari, non funziona.