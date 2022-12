Bombe contro l’insediamento di Lula: sventato in Brasile piano di estrema destra

Un sostenitore di Jair Bolsonaro è stato arrestato per aver piazzato una bomba (composta da cinque ordigni) in un camion carico di carburante vicino all’aeroporto di Brasilia, città dove il primo gennaio si svolgerà la cerimonia di insediamento del nuovo presidente Lula. La persona arrestata, George Washington de Oliveira Sousa, ha ammesso durante l’interrogatorio che la bomba faceva parte di un piano per «far scoppiare il caos» e «impedire l’instaurazione del comunismo in Brasile».

Il piano di George Washington de Oliveira Sousa

L’uomo arrestato ha 54 anni ed è di Xinguara, nello Stato brasiliano di Pará. Militante di estrema destra, è un fervido sostenitore di Bolsonaro, presidente uscente sconfitto da Lula nell’ultima tornata elettorale. È stato lui a piazzare un ordigno, composto da una carica di dinamite collegata a un timer, all’interno di un camion cisterna pieno di carburante che sarebbe (secondo piani) stato poi parcheggiato vicino all’aeroporto di Brasilia, lungo la strada che porta nel cuore della capitale brasiliana. George Washington de Oliveira Sousa voleva «far proclamare lo stato di emergenza in tutto il Paese fino a provocare l’intervento dell’esercito». Oltre ad aver trovato e disinnescato cinque bombe pronte ad esplodere, la polizia ha sequestrato anche armi, proiettili e esplosivo appartenenti all’estremista di destra.

🚨COMPARTILHEM: Esse é o rosto do terrorista bolsonarista que tentou explodir uma bomba em Brasília a 1 semana da posse de Lula. George Washington Oliveira Sousa tem 54 anos, é do Pará e apoiador de Bolsonaro. Esse foi o arsenal encontrado na casa onde ele estava escondido. pic.twitter.com/8f6EhV7EEj — CHOQUEI (@choquei) December 25, 2022

L’uomo arrestato è arrivato a Brasilia dopo la sconfitta di Bolsonaro

Non è ancora chiaro quante persone fossero coinvolte nella pianificazione dell’attacco. Flavio Dino, ministro della Giustizia nel prossimo governo Lula, ha scritto su Twitter che «non ci sarà alcuna amnistia per i terroristi, i loro sostenitori e finanziatori». Ad allertare le forze dell’ordine è stato lo stesso camionista, ha spiegato in una conferenza stampa un alto funzionario della polizia di Brasilia. Da parte sua, George Washington de Oliveira Sousa ha affermato di aver speso l’equivalente di 30 mila euro in armi ed esplosivi in vista del primo gennaio. Proprietario di una ditta di abbigliamento, è arrivato a Brasilia poco dopo la sconfitta di Bolsonaro e da allora ha preso parte alle proteste contro la vittoria di Lula: le armi sono state sequestrate nell’appartamento che ha preso in affitto nella zona sud-ovest della città.