Bomba sporca ucraina, l’Occidente non crede alla Russia

La Russia ha accusato l’Ucraina di essere pronta a inscenare una «provocazione» con l’uso di una “bomba sporca”, ordigno che combina esplosivo tradizionale e materiale radioattivo. Il Ministro della Difesa della Federazione Russa, Sergei Shoigu, ha telefonato alle sue controparti di Stati Uniti, Francia e Regno Unito, esprimendo preoccupazioni in tal senso. Le chiamate sono avvenute in un periodo in cui il presidente russo Vladimir Putin continua a parlare di armi nucleari, facendo aumentare il timore di un’escalation del conflitto in Ucraina.

La reazione di Zelensky

«Credo che ora il mondo dovrebbe reagire il più duramente possibile», ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, smentendo con forza le affermazioni di Mosca. «Quando oggi il ministro della Difesa russo allestisce un carosello telefonico con storie sulla cosiddetta bomba nucleare sporca, tutti hanno bene a mente chi è la fonte di tutte le cose sporche immaginabili in questa guerra». A dare ragione a Zelensky è il segretario di Stato Usa Antony Blinken, che a margine di un colloquio con l’omologo ucraino Dmytro Kuleba ha definito quelle di Shoigu «insinuazioni palesemente false», aggiungendo che «il mondo sarà in grado di distinguere qualsiasi tentativo da parte della Russia di sfruttare le sue accuse come pretesto per una escalation».

«Nessuno si lascerebbe ingannare»

Secondo l’Institute for the Study of War, think tank con sede negli Stati Uniti che fornisce ricerche e analisi su questioni di difesa e affari esteri, è improbabile che le parole di Shoigu facciano presagire un attacco radioattivo russo contro uno o più grandi centri abitati ucraini o infrastrutture critiche. Ed è altrettanto improbabile che il Cremlino stia preparando un attacco con bombe sporche sotto falsa bandiera. «Nessuno si lascerebbe ingannare se la Russia intensificasse il conflitto in Ucraina utilizzando il pretesto dell’uso da parte di Kyiv di una bomba sporca», hanno dichiarato in una nota congiunta Washington, Parigi e Londra. Le telefonate allarmistiche di Mosca ad alcuni ministri della Difesa della Nato sul rischio che Kyiv usi questi ordigni contro le forze russe, evidenzia il think thank, mirano probabilmente a rallentare o sospendere gli aiuti militari occidentali all’Ucraina e indebolire l’Alleanza atlantica stessa.

Che cosa sono le bombe sporche

Le bombe sporche, o meglio i dispositivi di dispersione radiologica, combinano come detto esplosivo tradizionale a materiale radioattivo. Questi ordigni, spesso usati da organizzazioni terroristiche, non hanno nulla a che vedere con le bombe nucleari in dotazione agli eserciti, che sfruttano fissione e fusione nucleare per la detonazione, generando una potenza milioni di volte superiore, con fallout (ricaduta radioattiva) molto più ampia. In generale, l’entità della contaminazione dipende da una serie di fattori: dimensione dell’esplosivo, quantità e il tipo di materiale radioattivo utilizzato, mezzi di dispersione e condizioni meteorologiche. In ogni caso, le bombe sporche hanno effetti più limitati e localizzati: a fare danni è, in parole povere, più la deflagrazione dell’esplosivo tradizionale che non la liberazione del materiale radioattivo. Per questo motivo, le bombe di questo tipo non figurano tra le “armi di distruzione di massa”, a differenza di armi nucleari e biologiche: la United States Nuclear Regulatory Research, agenzia indipendente del governo Usa che ha lo scopo di proteggere la salute pubblica dalle minacce nucleari, le classifica come “armi di disturbo di massa”.