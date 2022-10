Guerra in Ucraina, cos’è una bomba sporca e quanto è davvero pericolosa

Premessa: in guerra c’è poco di “pulito”. Ma in questi giorni si sta facendo un gran parlare di qualcosa che già dal nome fa intuire un messaggio subdolo: la “bomba sporca”, che secondo il Cremlino starebbe pensando di far esplodere l’Ucraina. Un escamotage per poi incolpare Mosca e forzare un’escalation della guerra, ormai entrata nel suo nono mese. Scenario che i Paesi occidentali hanno subito respinto e bollato come palesemente falso. Ma di cosa si tratta in particolare? Cosa sarebbero queste bombe sporche? A lungo sono state temute e considerate una potenziale arma a disposizione dei terroristi, perché il loro obiettivo principale è seminare panico, confusione e angoscia diffondendo polvere radioattiva e fumo nell’atmosfera. In realtà non sono mai stati registrati attacchi di questo tipo, anche se più di 20 anni ci furono due tentativi falliti di far esplodere un ordigno del genere in Cecenia, nella Russia meridionale.

Un’arma imprecisa: più facile da fare ed economica di una bomba nucleare

Il Guardian ha provato a sviscerare i vari aspetti del funzionamento delle bombe sporche. Tecnicamente sono note come dispositivi di dispersione radiologica, ma siamo di fronte ad armi relativamente primitive e imprecise. Di certo però è molto più facile ed economico costruirle rispetto a un ordigno nucleare. E sono anche molto meno pericolose. Di solito per fabbricarle vengono utilizzati esplosivi convenzionali, come la dinamite, posizionati accanto al materiale radioattivo, che viene poi sparato verso l’esterno dalla forza dell’esplosione. La quantità di materiale radioattivo disperso, sebbene pericoloso, non è necessariamente letale e di solito viene ottenuto da sostanze radioattive usate nella medicina e nell’industria, o da istituti di ricerca. Scott Roecker è il vicepresidente del programma di sicurezza nucleare della Nuclear Threat Initiative, un’organizzazione no-profit con sede a Washington. E spiega che «una bomba sporca è davvero facile da realizzare. È un dispositivo grezzo».

Che danno può fare una bomba sporca: dipende anche dal vento

Il numero di vittime provocate e l’entità dei danni causati dipende da una serie di fattori. Un elemento chiave è la quantità e il tipo di esplosivi convenzionali utilizzati, che determinano l’entità dell’esplosione. La quantità e il tipo di materiali radioattivi rilasciati sono altre variabili, così come le condizioni meteorologiche, in particolare il vento, al momento dell’esplosione. Potenzialmente un attacco di questo tipo può contaminare un’area molto ampia, anche se la maggior parte delle bombe sporche non emette abbastanza radiazioni per causare la morte o anche gravi malattie nelle persone colpite. I bassi livelli di esposizione alle radiazioni di solito non causano alcun sintomo. Addirittura potreste non sapere di essere stati esposti a un pericolo simile, perché le radiazioni non possono essere viste, annusate o gustate.

Quanto è pericolosa: l’impatto principale è psicologico

Dunque l’impatto principale di una bomba sporca è psicologico, motivo per cui tali dispositivi vengono spesso definiti “armi di distruzione di massa”. Non sono adatte per l’uso sul campo di battaglia, essendo ovviamente più efficaci nelle aree urbane. «Quando cerchi di spaventare le persone, intimidirle, beh allora dovresti usare un’arma come questa», dice l’esperto. La polvere radioattiva e il fumo possono diffondersi lontano e sono pericolosi se inalati nei paraggi dell’esplosione. Quando il materiale radioattivo si diffonde nell’atmosfera però diventa meno concentrato e quindi meno dannoso. I fattori chiave in caso di attacco radioattivo sono: che tipo di radiazione è, per quanto tempo una persona è esposta a essa e se la radiazione è stata assorbita attraverso la pelle, inalata o “consumata” per bocca. Servono apparecchiature specializzate per rilevare le radiazioni. Abitazioni, aziende e servizi pubblici contaminati potrebbero essere vietati per mesi e richiedere una costosa operazione di bonifica. Un’arma insomma pensata per seminare panico e disagio, anche se con una reale efficacia limitata.