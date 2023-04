Bomba a San Pietroburgo, morto il blogger Tatarsky: cosa c’è dietro

Chi c’è davvero dietro la morte del blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo Vladlen Tatarsky, 40 anni, ammazzato nello scoppio di un ordigno in un bar di San Pietroburgo? L’uccisione è avvenuta nel corso di un evento del canale Telegram “Cyber Front Z”, dove viene promossa la propaganda governativa russa sulla guerra in Ucraina. Ecco cosa sappiamo sull’attentato.

Chi era il blogger Vladen Tatarsky: più di 560 mila follower su Telegram

Tatarsky, il cui vero nome era Maxim Fomin, era seguitissimo sui social: aveva più di 560 mila follower su Telegram. Nato in Ucraina, nella regione di Donetsk, ex minatore, Tatarsky a poco più di trent’anni era finito in carcere per una rapina in banca. Evaso nel 2014 grazie allo scoppio del conflitto nel Donbass, si era unito ai separatisti, combattendo per un paio di anni in prima linea.

Dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina era tornato a combattere nel Donbass, acquisendo notorietà con video in cui analizzava l’andamento del conflitto, dando anche consigli tecnici alle truppe mobilitate. «Analizzava quotidianamente il corso dell’operazione e dava consigli ai mobilitati», scrive l’agenzia Tass. Ma in realtà non lesinava critiche ai comandi per gli insuccessi in Ucraina. Ciononostante, era stato invitato al Cremlino per la cerimonia con cui Vladimir Putin firmò l’annessione unilaterale delle quattro regioni ucraine del Donbass. In quell’occasione, il blogger girò un video del discorso del presidente russo.

I coinvolti: ci sono 32 feriti, di cui 10 gravi

Non ci sono altre vittime oltre a Tatarsky. Sono 32 però i feriti, di cui dieci in gravi condizioni. Lo ha riferito il servizio stampa del ministero della Salute russo: «La condizione di 10 vittime è valutata grave, 16 in uno stato di moderata gravità, di cui una ragazza di 30 anni, cinque persone sono in condizioni soddisfacenti».

Il momento precedente all’esplosione che ucciderà il blogger russo tatarsky.. La bomba era all’interno del busto che gli hanno regalato.. 😮😢😰 pic.twitter.com/gg3w1vC6SY — Mauro Granati (@granati_mauro) April 3, 2023

L’ordigno: 200 grammi di tritolo in una statuetta

L’esplosivo, come raccontato da più testimoni, sarebbe stato nascosto in una statuetta regalata a Tatarsky da una donna, che si era identificata come “Nastya”, diminutivo di Anastasya. La statuetta, che nascondeva 200 grammi di tritolo, era un omaggio al blogger e lo raffigurava. Le guardie, insospettite, hanno inizialmente chiesto a “Nastya” di lasciare il piccolo busto alla porta. Però poi la donna avrebbe avuto il via libera direttamente da Tatarsky.

Moment of explosion. Confirmed: Russian war blogger Vladlen Tatarsky has been killed in St. Petersburg explosion. pic.twitter.com/fXZaIRYpUw — Clash Report (@clashreport) April 2, 2023

Darya Trepova, chi è la donna arrestata

Per l’omicidio di Tatarsky è stata arrestata la 26enne Darya Trepova, residente a San Pietroburgo. La giovane era stata precedentemente arrestata il 24 febbraio, durante una manifestazione contro la guerra. Il video di una telecamera di sorveglianza mostra la ragazza che entra nel caffè in cui è esplosa la bomba, tenendo tra le mani una voluminosa scatola di cartone: abbastanza per contenere il busto regalato alla vittima.

⚡️ Daria Trepova, sospettata nel caso del comandante militare Vladlen Tatarsky, morto in un’esplosione in un caffè di San Pietroburgo, non è stata arrestata, riferisce Baza È ancora ricercata con suo marito, Dmitry Rylov. In precedenza, i media hanno riferito della sua… pic.twitter.com/tSeAM9Jumw — Gianluca (@Gianl1974) April 3, 2023

Trepova era stata immediatamente inserita nella lista dei ricercati dal ministero degli Interni russo. Il suo appartamento era stata perquisito e la madre e la sorella portate in un ufficio investigativo per essere interrogate. Poi l’arresto.

Il bar dove è avvenuta l’esplosione

L’esplosione è avvenuta in un bar chiamato Street Food, al numero 25 di Universitetskaya Naberezhnaya, strada che costeggia la riva destra della Grande Neva. Il locale è appartenuto o appartiene ancora oggi, a seconda delle fonti, a Yevgeny Prigozhin, il capo del Gruppo Wagner. A cui era molto vicino il propagandista ucciso. Secondo il think tank statunitense Institute for the Study of War, questo potrebbe essere il segnale di ulteriori fratture all’interno della cerchia ristretta di Putin.

Attentato di San Pietroburgo: le piste

Chi ha ucciso Tatarsky? I servizi ucraini, dissidenti russi o qualcun altro ancora? Gli analisti dell’Isw definiscono «strana» la dichiarazione di Prigozhin, che non ha incolpato Kyiv per la morte di Tatarsky (al pari di quella di Daria Dugina), indicando come responsabile un gruppo di radicali russi. A fine febbraio Putin ha dato istruzione all’Fsb di intensificare le misure di controspionaggio e di reprimere la diffusione dell’ideologia filo-ucraina, così come le voci critiche: «Il movimento Cyber Front Z, affiliato alla Wagner, ha animato per mesi discussioni sulla guerra nei bar di proprietà di Prigozhin ed è possibile che questo assassinio di alto profilo scoraggi la partecipazione a eventi simili»

La reazione di Mosca: «Omicidio di alto profilo»

«Omicidio di alto profilo». Così le autorità russe hanno definito l’uccisione di Tatarsky. Il ministero degli Esteri russo ha reso omaggio al blogger, scagliandosi contro i governi occidentali per non aver reagito all’attacco, «nonostante le loro preoccupazioni per il benessere dei giornalisti e della stampa libera». Persone come Tatarsky «sono difensori della verità», ha scritto su Telegram la portavoce Maria Zakharova.