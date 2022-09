Quanto è reale la minaccia nucleare russa e cosa potrebbe fare Putin

Era una spada di Damocle che aleggiava sulla testa del mondo da mesi, ora si sta materializzando sempre di più: quanto è reale l’incubo atomico, ossia l’escalation nucleare, con rischio di annessa apocalisse, che sembra minacciare ogni volta di più Vladimir Putin? È l’aspetto più inquietante di questa guerra iniziata con l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio, già stuzzicato anche in riferimento all’altro pericolo radioattivo, quello della sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia, lambita dagli scontri sul campo di battaglia. Ma stavolta lo zar ha paventato l’ipotesi di utilizzare l’arma nucleare se gli ucraini dovessero continuare la loro controffensiva, sollevando in tutto il globo timori di un disastro senza precedenti. Secondi gli esperti, Putin è disperato ed è pronto a fare sul serio quando dice di voler utilizzare «tutti i mezzi» per difendere «l’integrità territoriale» delle terre occupate dai russi. Ma vediamo come.

L’uso dell’atomica solo quando l’esistenza dello Stato è minacciata

Citato dal Guardian, Andrey Baklitskiy, ricercatore nel programma di armi di distruzione di massa dell’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo, ha detto che «le dichiarazioni di Putin vanno oltre la dottrina nucleare russa, che suggerisce l’uso della carta atomica solo quando l’esistenza stessa dello Stato è minacciata». La determinazione del presidente russo sarà probabilmente messa alla prova nelle prossime settimane, visto che l’Ucraina non ha intenzione di arretrare. Mark Galeotti, un esperto di politica russa, si è chiesto fino a che punto Putin sarebbe legittimato a premere l’irreversibile “pulsante” nucleare: «La credibilità di una minaccia che scatenerebbe l’Armageddon se le forze ucraine dovessero continuare a muoversi in territori ancora ucraini è non è sostenibile per legge». Casomai, fare la voce grossa servirebbe solo a costringere l’Occidente e Kyiv ad accettare le conquiste territoriali della Russia durante la guerra. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista al quotidiano tedesco Bild, è parso sicuro del bluff del nemico. «Non credo che il mondo gli permetterà di usare quelle armi, ma di certo non possiamo sapere cosa c’è nella testa di Putin».

I referendum di annessione come pretesto per l’autodifesa

Putin dal canto suo ha spiegato che «questo non è un bluff», ma in che modo potrebbe davvero giustificare il passaggio al nucleare? Creando una finta minaccia contro la Russia. Ecco perché vuole accelerare sui referendum di annessione dei territori ucraini occupati. L’ex presidente russo Dmitry Medvedev, che ora è il vicepresidente del Consiglio di sicurezza, ha spiegato bene cosa c’è dietro queste mosse: dopo che i referendum farlocchi saranno portati a termine, se la Russia riconoscesse queste regioni dell’Ucraina come suo territorio potrebbe schierare armi nucleari armi con il pretesto dell’autodifesa. E il gioco è fatto. «L’invasione del territorio russo è un crimine, che consente l’uso di tutte le forze», ha detto Medvedev in un post su Telegram. «Ecco perché questi referendum sono così temuti a Kiev e in Occidente».

Le opzioni sul campo: c’è anche lo scenario Hiroshima e Nagasaki

Se un Putin decidesse di passare al nucleare con la scusa di “difendere” le regioni separatiste allineate al Cremlino, avrebbe diverse opzioni, citate da Politico. Potrebbe sparare un colpo di avvertimento pianificato per causare poche vittime; schierare armi “tattiche” a corto raggio contro obiettivi militari; tentare di bombardare Kyiv per eliminare il presidente Zelensky e i suoi fedelissimi nella speranza che questo comprometta irrimediabilmente la determinazione dei nemici; oppure potrebbe cercare di distruggere una città ucraina, causando enormi vittime civili per costringere gli avversari a cedere, come fecero gli Stati Uniti quando bombardarono Hiroshima e Nagasaki nella Seconda guerra mondiale. Qualunque sia la strada presa, è probabile che gli Stati Uniti stiano già monitorando la situazione e studiando le contro misure. La domanda allora è: cosa farebbe in risposta l’amministrazione di Joe Biden? Il presidente americano ha detto che l’opzione atomica sarebbe «completamente inaccettabile» e «comporterebbe gravi conseguenze», senza specificare quali sarebbero. In un post su Telegram, Margarita Simonyan, caporedattore di media statali diretti dal Cremlino, come Russia Today, ha dichiarato senza mezze misure: «A giudicare da ciò che sta accadendo e sta per accadere, questa settimana segna o la vigilia della nostra imminente vittoria, o la vigilia della guerra nucleare. Non vedo una terza opzione».