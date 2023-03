Ma quale bomba demografica, nel 2100 potremo essere solo 6 miliardi

Negli ultimi anni si sta parlando sempre più frequentemente di bomba demografica. L’espressione indica un esponenziale e irrefrenabile aumento della popolazione globale con gravi impatti sulla salute dell’umanità stessa e dell’ambiente. Secondo un nuovo studio tuttavia l’esplosione potrebbe non avvenire mai. Anzi, il numero di persone sulla Terra raggiungerebbe il suo picco massimo entro la metà del secolo in corso per poi diminuire costantemente nei successivi 50 anni. Lo sostiene il Club di Roma, organizzazione non governativa con sede a Parigi che prende il nome dal luogo del suo primo incontro, che ha ipotizzato due scenari. Nel peggiore dei casi, gli esperti parlano di 8,8 miliardi di persone entro il 2046, prima di scendere attorno ai 7,3 miliardi nel 2100. In quello più ottimistico il dato scenderebbe a 6 miliardi a fine secolo. Un quadro più confortevole sul futuro rispetto a precedenti studi, che però non deve far abbassare la guardia.

Analizzati tasso di natalità, aumento del reddito e dell’istruzione

Lo studio commissionato dal Club di Roma è opera del collettivo Earth4All, che unisce le maggiori istituzioni scientifiche ed economiche del pianeta. Hanno collaborato infatti esperti del Postdam Institute for Climate Impact Research, lo Stockholm Resilience Center e la BI Norwegian Business School. La loro relazione sulla bomba demografica ha analizzato differenti fattori con comprovato impatto sul tasso di natalità, come l’aumento del reddito e l’innalzamento del livello di istruzione, soprattutto femminile. A seconda dell’applicazione più o meno decisa di queste misure, gli esperti hanno potuto delineare due possibili scenari. Il primo prevede che le politiche attualmente in vigore portino a una crescita della popolazione globale fino a 8,8 miliardi nel 2046, prima di un calo a 7,3 miliardi entro fine secolo.

Il quadro più ottimistico, che si verificherebbe con un aiuto dei governi, fissa il picco a 8,5 miliardi già nel 2040, con un successivo netto crollo della popolazione a 6 miliardi nel 2100. Perché si avveri, servirà un forte investimento non solo sull’istruzione, ma anche sui principali servizi sociali e sull’uguaglianza. Secondo questo scenario, le emissioni di gas serra crolleranno del 90 per cento rispetto allo stato attuale, portando un sensibile miglioramento della salute ambientale. La fauna si riprenderebbe in gran parte dei luoghi e la temperatura non aumenterebbe di oltre 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali. «I due scenari confermano che la bomba demografica non esploderà mai», ha detto Ben Callegari, fra i principali autori dello studio. «Una volta superato il picco, la pressione su natura e clima si allenterà assieme alle tensioni sociali». Guai però ad abbassare la guardia, perché si rischierebbe di vanificare ogni sforzo.

I rischi di un forte calo della popolazione e lo studio dell’Onu

Il calo della natalità e il conseguente abbassamento della popolazione mondiale complessiva non sarà solo portatore di benefici. Il Club di Roma ha infatti anticipato nuovi problemi, tra cui una diminuzione della forza lavoro e un maggiore stress sull’assistenza sanitaria per l’invecchiamento generale. È quanto sta già accadendo in diversi Paesi dell’Est, tra cui Giappone, Cina e Corea del Sud. Inoltre, meno abitanti sulla Terra non porteranno necessariamente a una guarigione completa del clima. Gran parte dei problemi derivano infatti da un eccesso di consumi causato esclusivamente da una minoranza benestante. «Abbiamo bisogno di uno sforzo collettivo», ha proseguito Callegari. «Dovremo affrontare sovrapproduzione e spreco».

A fronte dell’ottimistico studio del Club di Roma, in passato altre ricerche avevano offerto un quadro ben diverso sulla bomba demografica. Lo scorso anno l’Onu aveva stimato una crescita della popolazione fino a 9,7 miliardi entro il 2050, con un costante aumento anche per i decenni successivi. Secondo altre previsioni, la popolazione potrebbe sfiorare persino gli 11 miliardi all’inizio del XXII secolo.