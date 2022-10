Bomba d’acqua a Trapani e alluvione a Castelvetrano: «Rimanete a casa»

A Trapani scoppia l’allarme meteo a causa dell’arrivo di una bomba d’acqua che si è scagliata contro la città siciliana. La popolazione è in allerta e le strade sono allagate, così come diversi edifici. Inoltre, si sono verificati anche cali d’energia e si temono grossi danni.

La bomba d’acqua a Trapani e le condizioni critiche in città

Meteo impazzito e bombe d’acqua che causano allagamenti in tutta la regione siciliana hanno trasformato le strade di Trapani in fiumi di fango. La situazione sembra essere davvero critica, specialmente per alcune abitazioni ai piani bassi che sono state inondate da detriti. Inoltre la protezione civile ha registrato continue interruzioni di energia elettrica sia nell’illuminazione pubblica che in quella privata, generando preoccupazioni notevoli. Numerosi gli interventi dei soccorsi e ancora di più le richieste di aiuto da alcuni cittadini rimasti bloccati in casa. I sindaci di tanti comuni hanno chiuso le scuole e altre attività pubbliche per allerta meteo.

La nota dell’amministrazione di Castelvetrano

L’amministrazione di Castelvetrano, in provincia di Trapani, ha rilasciato una nota per avvertire la popolazione di rimanere a casa. Nella comunicazione si legge: «Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità. Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena Non percorrere un passaggio a guado durante e dopo un evento piovoso, soprattutto se intenso, né a piedi né con un automezzo. Allontanarsi dalla località in caso si avvertano rumori sospetti riconducibili all’edificio (scricchiolii, tonfi) o in caso ci si accorga dell’apertura di lesioni nell’edificio. Allontanarsi dalla località in caso ci si accorga dell’apertura di fratture nel terreno o nel caso si avvertano rimbombi o rumori insoliti nel territorio circostante (specialmente durante e dopo eventi piovosi particolarmente intensi o molto prolungati)».

La comunicazione prosegue dicendo: «Nel caso si debba abbandonare l’abitazione, chiudere il gas, staccare l’elettricità e non dimenticare l’animale domestico, se c’è. Non sostare al di sotto di una pendice rocciosa non adeguatamente protetta (sempre) o argillosa (durante e dopo un evento piovoso). Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste, dai moli durante le mareggiate. Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione: possono esserci rischi residui e si intralcia l’operazione dei tecnici e dei soccorritori». Le indicazioni sono chiare ed evidenziano come la situazione a Trapani e nei dintorni sia critica.