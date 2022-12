Bolzano, morto di freddo a 19 anni: «Nel dormitorio non c’era posto»

Tragico episodio successo a Bolzano: un ragazzo di 19 anni è morto di freddo e il suo corpo era stato trovato sotto il cavalcavia.

La morte per il freddo del ragazzo 19enne a Bolzano

Mostafa Abdelaziz Aboulela, ragazzo di 19 anni, è morto di freddo a Bolzano. Arrivato in Italia nel 2019, dopo essere cresciuto in Egitto, a nord del Cairo, un lungo viaggio fino all’Europa e qualche mese di lavoro in Francia. Il fratello Mohamed Ahmed ha raccontato il motivo di spingersi verso l’Europa: «Voleva aiutare la sua famiglia, soprattutto la sorella maggiore. Noi siamo poveri e voleva renderci la vita più facile, così ha messo a repentaglio la sua». La sera del 9 dicembre, a Bolzano la temperatura era sotto lo zero e la minima segnava -5 gradi. Lo hanno trovato morto di freddo sotto il cavalcavia ferroviario di via di Vittorio, in zona industriale. Il giorno prima il ragazzo aveva chiesto all’infopoint di Volontarius ma il dormitorio era occupato, gli avevano potuto dare solo una coperta. Inserito in lista d’attesa per un letto, ma prima di lui c’erano altre 170 persone.

A raccontare l’episodio è stato un altro senzatetto, Shabaan Alaa: «Entrambi non avevamo nessuno qui a Bolzano, quindi l’unica possibilità era dormire in strada. Avevamo fatto richiesta per un posto dove poter dormire ma ci è stato negato perché erano tutti pieni. Ma non meritava una fine così, nessuno la merita, lui era simpatico, gentile e disponibile».

Il ricordo degli amici su Facebook

Sui social la famiglia e amici ricordano il ragazzo con messaggi di dolore e di addio: «Riposa in pace amico mio«, scrive un giovane; «Addio Mostafa, ancora non ci posso credere che non ti vedrò più», scrive il fratello.

Sabato ci sono state proteste in città perché «morire di freddo nella città più ricca d’Italia» non è assolutamente possibile.