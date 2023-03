Bolzano, consiglieri si collegano alla seduta online ma sono allo stadio: è polemica

Come fare per non perdere l’appuntamento allo stadio quando si è anche chiamati a presiedere la seduta del consiglio comunale? La risposta arriva da due consiglieri leghisti di Bolzano, Kurt Pancheri e Roberto Selle, che hanno addirittura fornito le prove della loro decisione facendosi candidamente fotografare alla Sparkasse Arena insieme all’assessore provinciale Massimo Bessone. Tra i due consiglieri, uno ha optato per lasciare la telecamera accesa, mentre l’altro si è collegato direttamente dallo stadio con i cori degli ultras a fare da colonna sonora.

Bolzano, consiglieri allo stadio collegati alla seduta online

La reazione degli altri consiglieri comunale è stata immediata. Il presidente del Consiglio comunale, Stefan Konder, è stato subito informato, ma, come riportato da Il Corriere, non ha potuto fare molto: «La maggioranza dei consiglieri ha deciso di andare avanti con il sistema misto, ovvero riunioni in presenza ma anche online. Se uno se ne va non possiamo farci nulla»-

«Anche chi si scollega ha diritto al gettone»

Sotto accusa il nuovo sistema, come meglio specificato al quotidiano da Barbara Pegoraro, de La Civica per Bolzano, incaricata di controllare la regolarità delle votazioni. «Ho segnalato al presidente che un consigliere (Pancheri ndr) aveva la telecamera accesa e orientata sul lampadario», ha affermato. Si tratterebbe di una prassi consolidata, come spiegato dal presidente del consiglio comunale, anticipando che saranno situazioni destinate a ripetersi: «Abbiamo avuto consiglieri collegati mentre si trovavano al mare in Spagna o mentre facevano jogging. Il regolamento stabilisce solo che la telecamera deve restare accesa al momento dell’appello e durante le votazioni e gli interventi. Quindi anche chi si scollega ha diritto al gettone, in aula si ha la stessa situazione: una volta fatto l’appello uno può andarsene e incassare il gettone». Konder ha inoltre specificato che le sedute del consiglio vengono pianificate con largo anticipo per dare a tutti la possibilità di organizzarsi.